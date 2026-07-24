Ayuntamiento Toledo instará a Gobierno central a corregir deficiencias del carril bici entre Santa Bárbara y el Polígono

Pleno de Toledo día 24 de julio - AY TOLEDO

TOLEDO 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Toledo instará al Gobierno de España, a través del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, a corregir las deficiencias detectadas y ejecutar todas las modificaciones y actuaciones necesarias en el carril bici que conecta los barrios de Santa Bárbara y Santa María de Benquerencia, garantizando que dicha infraestructura reúna las condiciones adecuadas de seguridad, funcionalidad, calidad y utilidad para la ciudadanía, con carácter previo a su recepción definitiva por parte del Ayuntamiento.

Esta petición la recoge la moción aprobada con los votos a favor de los grupos PP y Vox y el voto en contra de PSOE y la abstención de IU-Podemos, tal y como han informado desde el Consistorio y los grupos políticos en nota de prensa.

Propuesta que ha defendida por el concejal de Medioambiente, Río Tajo y Deportes, Rubén Lozano, que ha criticado el proyecto ejecutado por el Ministerio al considerar que "ha sido una estafa, un engaño y un despropósito" para Toledo, y ha recordado, además, que la vía Tarpeya "no es un carril bici, sino una vía verde", subrayando que ambos conceptos "no tienen nada que ver".

Asimismo, ha defendido que ha sido el actual Gobierno municipal el que ha desarrollado itinerarios que conectan distintos barrios de la ciudad con recorridos continuos y seguros, y ha instado al PSOE a respaldar la propuesta municipal para exigir al Ministerio un carril bici "seguro, útil y de verdad", alineándose con las reivindicaciones vecinales.

También se han rechazado las mociones presentadas por el Grupo Municipal Socialista, la primera de ellas para instar al equipo de gobierno a elaborar y poner en marcha, de manera urgente, una Red Municipal de Refugios Climáticos, incorporando las instalaciones municipales así como otros espacios públicos adaptados para ello.

Al igual que la segunda de ellas en la que instan al equipo de Gobierno a elaborar y ejecutar un Plan Integral de Mejora de la Seguridad de los Pasos de Peatones, que incluya un estudio técnico de los paso con mayor peligrosidad para mejorar su visibilidad,

Tampoco sale adelante la moción presentada por el Grupo Municipal IU-Podemos que insta a que, una vez terminada la obra de rehabilitación de la Casa de Corcho en el parque de la Vega, se inicie el trámite de cesión de este espacio al Consejo de Juventud de Toledo para convertirse en su sede.

PSOE

El Grupo Municipal Socialista ha criticado que el Partido Popular haya rechazado la enmienda transaccional presentada a su moción sobre la corrección de las deficiencias detectadas en el carril bici, que mantenía el contenido de la moción presentada, pero añadía un acuerdo para instar al Ayuntamiento a corregir las deficiencias existentes y ejecutar las actuaciones necesarias para mejorar la vía verde del barrio de Santa María de Benquerencia, ha informado el PSOE en nota de prensa.

Los socialistas señalan que el rechazo de esta enmienda demuestra que la moción del PP "no buscaba resolver los problemas de los vecinos y vecinas, sino utilizar una infraestructura municipal para confrontar con el Gobierno de España".

Además, ha lamentado que el Gobierno de PP y Vox haya vuelto a utilizar su mayoría en el Pleno del Ayuntamiento de Toledo para rechazar propuestas dirigidas a proteger a los toledanos y toledanas, respecto a su rechazo a la propuesta de la creación de una Red Municipal de Refugios Climáticos.

La concejala socialista Alicia Escalante ha explicado que la propuesta del PSOE plantea aprovechar instalaciones municipales y espacios públicos ya existentes, adaptarlos, y garantizar zonas accesibles.

Por otro lado, Villacañas ha defendido la necesidad de aprobar un Plan de Mejora de la Seguridad de los Pasos de Peatones tras los recientes atropellos registrados en Santa Bárbara y Santa María de Benquerencia.

La concejala socialista ha señalado que Carlos Velázquez "no puede seguir gestionando la seguridad vial reaccionando únicamente cuando ocurre un accidente", sino que requiere planificación y prevención.

PP

De su lado, el concejal del PP y concejal de Movilidad, Iñaki Jiménez, ha dicho al PSOE que "no hay más atropellos que en la época en la que gobernaban". Entre 2015 y 2022 se registró "el récord de atropellos" en la ciudad, con una media anual cercana a los 60 siniestros, ha afirmado.

Jiménez ha detallado el balance de actuaciones desarrolladas desde el inicio de la legislatura, que supera las 600 intervenciones destinadas a mejorar la seguridad vial en toda la ciudad, entre ellas la creación de siete nuevos pasos de peatones o 71 actuaciones de iluminación específica, entre ellas.

Además, ha anunciado que "en breve comenzarán las nuevas obras de repintado de pasos de peatones", reforzando así el mantenimiento de la red viaria, "esto no son anuncios, ni promesas, ni titulares; son hechos", ha destacado.

VOX

De su lado, desde Vox, Juan Marín, ha instado a que "el Gobierno de España termine lo que empieza y que lo termine bien". "No vamos a ser nosotros quienes paguemos sus chapuzas. No van a ser los toledanos quienes asuman el coste de corregir lo que el Ministerio ha ejecutado mal".

También Vox ha votado en contra de la petición del PSOE para la creación de una red de refugios climáticos, dado que, según Juan Marín, se trata de una propuesta "demagógica" y, en este sentido, ha recordado que el Ayuntamiento ya ha tomado la iniciativa de colocar toldos en la calle Comercio, Santo Tomé y Federico García Lorca, que el PSOE se negó a poner.

Asimismo, se ha rechazado una moción del grupo socialista para presentar un plan de mejora integral de los pasos de peatones, dado que, en palabras del concejal Florentino Delgado, esta petición "llega tarde, porque este equipo de Gobierno ya aprobó en junio de 2025 un plan mejorar la seguridad vial en los distintos barrios de la ciudad y estamos en pleno proceso de ejecución de estas medidas".

Por último, Vox ha votado en contra de la petición de IU-Podemos para que la Casa de Corcho, una vez rehabilitada, acoja al Consejo de la Juventud, ya que, a juicio del concejal Daniel Morcillo, instalar un restaurante en este enclave es complementar el uso público del espacio "que además genera un canon que revierte en el propio Ayuntamiento".

Por su lado, el portavoz de IU, Txema Fernández, ha calificado de "despropósito" el carril-bici que ha construido el Gobierno central en el Polígono subrayando que además de no ser útil, no colabora en la mejora de la movilidad e imposibilita la creación del tercer carril de la TO-23, entre otras cosas.

No obstante, el concejal de IU se ha abstenido en la moción presentada por el PP -dirigida a pedir responsabilidades sobre el estado de este carril al Gobierno central- recordando al equipo de Gobierno municipal que las obras que ellos promueven se recepcionan, casi de forma sistemática, sin terminar y con modificaciones que quedan ocultas a la información pública.

Por otro lado, lamenta Fernández que el equipo de Gobierno haya rechazado su moción para destinar la Casa de Corcho a sede del Consejo de la Juventud demostrando con ello que "les interesa muy poco que los y las jóvenes de Toledo puedan tener un espacio de referencia",

En cuanto a la creación de una red de refugios climáticos propuesta por el PSOE, Fernández ha apoyado esta moción matizando que la ciudad en su conjunto debería abordarse como un refugio climático en el diseño del POM y, sin embargo, este documento vital para el futuro de la ciudad pasa por encima esta circunstancia como también lo hacía el de 2022.

También ha apoyado la moción de los socialistas respecto a la mejora de los pasos de peatones, pero ha insistido en la necesaria puesta en marcha del Centro de Educación Vial.