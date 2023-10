Ayuntamiento Toledo no se opondrá al traslado de las Cortes si el Convento de San Gil mantiene vida administrativa

TOLEDO, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha afirmado este miércoles que el Ayuntamiento capitalino no "pondrá problemas" al traslado de la sede de las Cortes de Castilla-La Mancha al edificio del Quixote Crea, siempre y cuando en el Convento de San Gil se mantenga la vida administrativa.

Así lo ha indicado el regidor toledano durante su intervención en la clausura de las jornadas 'Castilla-La Mancha hacia el futuro' organizadas por Europa Press, después de que el presidente regional, Emiliano García-Page, haya anunciado en este mismo foro este traslado.

Tras dejar claro que el Convento de San Gil es titularidad municipal en virtud a un convenio entre el Ayuntamiento y la Junta, Velázquez ha indicado que ha sido "una colaboración exitosa" y "buena" para la ciudad, la autonomía y los distintos gobiernos de Castilla-La Mancha.

"Trasladé en su momento al presidente de Castilla-La Mancha que desde el Ayuntamiento estamos muy comprometidos con la vida en el casco y eso pasa por el hecho de que la gente resida en el casco, pero también pasa porque haya trabajadores en el casco, porque los funcionarios públicos aportan valor a esta zona", ha argumentado.

Por ello, ha indicado que el Consistorio no quiere que se marche ninguna administración, salvo que esa marcha venga acompañada de otra serie de medidas. "Y yo tengo el compromiso del presidente de Castilla-La Mancha de que aunque se marchen las Cortes, allí habrá actividad administrativa".

También se ha referido al Quixote Crea, que ha calificado como "un monumento al abandono" en el centro de la ciudad para el que ha pedido también que se le dé vida y ha dicho que desde el Ayuntamiento tenían "algún plan previsto" con la Junta de Comunidades y también en colaboración con la Diputación.

"En cualquier caso, si se marcha allí, pero se mantiene la vida administrativa, incluso con más funcionarios, nosotros no pondremos problemas. Si no es así, evidentemente el Ayuntamiento no estará contento con esa decisión", ha concluido.