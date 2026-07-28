El Ayuntamiento de Toledo ofrece una solución al desahucio de la vecina del Casco en situación de alta vulnerabilidad

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TOLEDO 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha convocado para este miércoles un Consejo de Administración de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda (EMSV) para ofrecer una solución a la situación de vulnerabilidad de una vecina del Casco Histórico, con discapacidad, que ha sido recientemente desahuciada.

En este sentido, Velázquez ha manifestado la voluntad del Ayuntamiento de Toledo, de Bienestar Social y de la EMSV "para poner a disposición de esta mujer una vivienda pública en régimen general, adaptada para personas con discapacidad, en el barrio de Azucaica".

Esta medida se realiza después de una verificación previa por parte de la EMSV de todos los requisitos previos necesarios para la obtención de este beneficio que concluye, ha destacado el alcalde, "con el cumplimiento de todos los requisitos para poder acceder a esta vivienda, a la espera de que la Junta vise el contrato".

Una situación, ha señalado Velázquez, "muy complicada, pero el Ayuntamiento actúa para dar una solución real y concreta a una persona vulnerable, con discapacidad, que estaba al corriente de pago pero que, por cuestiones ajenas, ha sufrido un desahucio".