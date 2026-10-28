Ayuntamiento Toledo pone todos sus recursos a disposición de la emergencia y el alcalde se traslada a Urda

Accidente ferroviario en Urda. - JUANMA JIMÉNEZ/EUROPA PRESS

TOLEDO 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Toledo ha puesto todos los recursos municipales a disposición de los afectados y la emergencia por el accidente de trenes de Urda, y el alcalde, Carlos Velázquez, se ha trasladado hasta esa localidad, según han confirmado fuentes municipales.

En concreto, ha puesto a disposición de las autoridades competentes todos los recursos municipales necesarios para colaborar en la atención de la emergencia, incluidos los centros cívicos de la ciudad, autobuses, bomberos --una dotación se ha trasladado ya hasta el lugar del siniestro, han señalado las mismas fuentes a Europa Press-- y Protección Civil.

El Ayuntamiento de Toledo mantiene su plena disposición para colaborar en todo lo que sea necesario y contribuir a dar respuesta a esta situación.

En su cuenta en X, el alcalde ha expresado todo su apoyo y solidaridad "a las familias y seres queridos de las víctimas del accidente".