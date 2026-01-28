El Ayuntamiento de Toledo reivindica una "buena salud financiera" tras la publicación de su informe de Tesorería

El portavoz del Ayuntamiento de Toledo, Juan José Alcalde, y el concejal de Movilidad, Iñaki Jiménez. - AYUNTAMIENTO DE TOLEDO

TOLEDO 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz municipal, Juan José Alcalde, ha informado de los principales acuerdos adoptados en la Junta de Gobierno Local celebrada este miércoles, entre los que destacan "la buena salud financiera del Ayuntamiento" tras aprobar el informe de Tesorería sobre la sostenibilidad de la deuda comercial del Ayuntamiento en los meses de noviembre y diciembre.

De hecho, ha señalado el portavoz municipal, el periodo medio de pago a proveedores del Ayuntamiento se sitúa en 12,83 días, con un periodo medio de facturas pagadas de 13,10 días y de facturas pendientes de 9,51 días, unas cifras "muy por debajo del plazo máximo de 30 días que establece la ley".

De este modo, ha indicado, el informe constata que el Ayuntamiento de Toledo no presenta problemas de liquidez para hacer frente al pago de sus obligaciones y que a fecha 31 de diciembre, la Tesorería municipal contaba con más de 31 millones de euros en existencias, por lo que, según el portavoz, "este equipo de Gobierno seguirá trabajando para mejorar los tiempos de tramitación de los expedientes y aumentar la transparencia en la gestión de facturas", según ha trasladado el Consistorio en nota de prensa.

Por otro lado, en el área de Presidencia, Transparencia y Bien Gobierno, la Junta de Gobierno Local ha aprobado un convenio de colaboración con los ayuntamientos de Polán y Guadamur para el suministro de agua potable, "reforzando así la cooperación intermunicipal".

También se han concedido varias licencias municipales, entre ellas, la autorización para la explotación de un quiosco de flores en la calle Marqués de Mendigorría y se ha concedido licencia a Puy du Fou España para la construcción de un nuevo edificio-teatro con una superficie superior a los 5.400 metros cuadrados, que permitirá ampliar sus instalaciones.

INCIDENCIAS POR EL TEMPORAL

El portavoz municipal también ha informado de las incidencias ocurridas en la ciudad en las últimas horas como consecuencia del temporal de lluvia y viento que han requerido la intervención de los bomberos municipales.

Todos ellos, "afortunadamente, sin que se haya tenido que lamentar daños personales", ha indicado.

Entre ellas, la caída de una mesa de una terraza en la calle Fuente del Moro en el barrio de Santa Bárbara que ha causado daños en un vehículo; ha habido desprendimientos de fachadas en la calle General Villalba; se ha retirado la cubierta de chapa de los juzgados en la calle Marqués de Mendigorría; se ha caído una farola en la confluencia de las calles río Estenilla y Boladiez, sin causar daños personales; y ha habido un desplazamiento de contendores en distintos punto de la ciudad como en el entorno de la Plaza de Toros.

COMPROMISO CON EL PLAN DE ORDENACIÓN MUNICIPAL

Además, Juan José Alcalde, a preguntas de los medios de comunicación, ha informado también sobre la tramitación del Plan de Ordenación Municipal.

El portavoz ha querido "tranquilizar" a la oposición recordando que "ellos no hicieron nada sobre el POM durante los años que estuvieron gobernando, al contrario que este equipo de Gobierno que ya ha dado orden al servicio de Urbanismo para que traslade el documento a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha".

Según ha explicado el portavoz, "a finales del mes de diciembre se indicó que ese documento se enviara a la consejería de Fomento para su declaración de impacto ambiental, pero no se trasladó por parte de los servicios técnicos de Urbanismo, no sabemos el motivo, pero ya se ha dado la orden para que se envíe inmediatamente".

En este sentido, ha subrayado, que el desarrollo de la ciudad no puede seguir condicionado por el AVE, un proyecto que "lleva más de 20 años anunciándose que bien y no llega y del que, ni siquiera, conocemos el trazado definitivo, por ello, no podemos esperar más, el AVE no va a condicionar el desarrollo d Toledo", ha insistido.

El portavoz ha remarcado que la responsabilidad de este equipo es sacar adelante el POM, un documento imprescindible para el futuro de la ciudad, y queremos que esté aprobado en la primavera de 2027, eso es lo que pretendemos y eso es en lo que se va a trabajar, al margen de lo que ocurra con el AVE".