El Ayuntamiento de Toledo remite formalmente a la Junta el documento del POM para que inice su trámite ambiental

Archivo - El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez - AYUNTAMIENTO DE TOLEDO - Archivo

TOLEDO, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Toledo ha remitido este martes de manera formal a la Junta el documento del Plan de Ordenación Municipal (POM) de la ciudad para que inicie la tramitación ambiental y "poder así cumplir con los plazos", según ha avanzado el alcalde, Carlos Velázquez.

El documento ya estaba listo al finalizar el año y, tal y como estaba comprometido en el contrato con la empresa redactora, este martes se envía el documento completo al Gobierno regional, "más de 500 páginas junto con cada uno de los planos".

Tal y como lo ha adelantado el alcalde en su visita a la exposición 'Toledo por venir', se remite a la Consejería de Fomento para que, a su vez, se traslade a la Consejería de Desarrollo Sostenible "para iniciar la tramitación ambiental y poder así cumplir con los plazos".

Remarcando que el documento "cuenta con un grado de acuerdo muy elevado entre los distintos grupos políticos", una vez cuente con el informe previo medioambiental, comenzará el debate y la participación ciudadana a través de la exposición pública.

Calcula el alcalde que este momento de debate y participación llegará "a partir del próximo verano".