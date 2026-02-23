Ayuntamiento de Toledo saca 3.000 m3 de material en el arroyo de Valdelobos y repercutirá el coste a la CHT

El Ayuntamiento de Toledo saca 3.000 m3 de material en el arroyo de Valdelobos y repercutirá el coste en la CHT - EUROPA PRESS

TOLEDO 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Toledo ha sacado 3.000 metros cúbicos de material en el entorno del arroyo de Valdelobos, en la obra de urgencia que lleva ejecutando desde la pasada semana para que el camino de Albarreal no se vea inundado por el agua. Una actuación --de unos 55.000 euros de presupuesto-- que repercutirá a la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) para que se haga cargo de su coste.

Así lo ha indicado el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, que este lunes ha visitado esta actuación de emergencia, acompañado de la concejal de Obras y Servicios, Loreto Molina. "Un camión lagarto ha hecho 160 viajes hasta la planta desde aquí, recogiendo material", ha destacado el primer edil toledano.

Una actuación que aún no ha finalizado, ya que proseguirá cuando baje el nivel del río, y que --según ha indicado el regidor capitalino-- no correspondería al Ayuntamiento de Toledo realizar, sino a la CHT porque "es quien tiene las competencias en la conservación, la limpieza y el mantenimiento de los cauces de los arroyos rústicos".

"Pero con carácter de emergencia hemos tenido que actuar porque se inundó lo que era el camino de Albarreal y el agua llegó hasta allí", ha enfatizado Velázquez, quien ha lamentado los "muchos años" en los que lleva sin realizarse "ningún tipo de actuación" en la zona.

La actuación llevada a cabo por el Consistorio ha llevado consigo también un refuerzo del vial para que no exista problema con el tráfico, ya que por el mismo pasan camiones y vehículos, sobre todo a la zona de La Legua, Valparaíso y Vistahermosa.

"En general también a Buenavista y a todo Toledo, y por eso era muy importante reforzar el propio vial para que no hubiera problema en ningún tipo de incidente con el tráfico, tanto de peatones como de vehículos ligeros y vehículos pesados", ha abundado.

En este sentido, ha lamentado la "inacción" de la CHT y ha manifestado que los 55.000 euros que se han estimado que ha costado esta actuación se van a repercutir a este organismo estatal. "Es algo que no tienen que pagar los toledanos, es algo que tiene que pagar la administración competente", ha añadido el alcalde.

"No miramos para otro lado y tratamos de tener los cauces de los arroyos que atraviesan nuestra ciudad lo más limpios posibles para evitar cualquier tipo de incidente con las lluvias y con la crecida de los arroyos, es nuestra obligación tratar de repercutir este coste a la CHT porque lo que estamos haciendo aquí lo deberían haber hecho ellos hace muchos años", ha insistido.

NIVEL DEL TAJO

Preguntado por el nivel del Tajo a su paso por Toledo, el alcalde ha dicho que se mantiene "bastante alto" y que irá bajando paulatinamente porque los embalses de cabecera siguen desembalsando agua. "Están descartadas las lluvias intensas en los próximos días y esto hará que poco a poco se vayan disminuyendo los desembalses y vaya recuperando el río su cauce y su nivel habitual".

Pese a ello, el Ayuntamiento de Toledo mantiene todavía cortada al paso algunas zonas de la senda ecológica de la ciudad, en concreto cerca de Safont y cerca de la barca de pasaje, ha detallado el alcalde de Toledo, quien ha pedido a la ciudadanía que siga manteniendo la prudencia y la precaución.