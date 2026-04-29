Ayuntamiento de Valdepeñas detecta cobros indebidos de la tasa de basura en zonas rurales

El portavoz de Gobierno, Francisco Delgado. - AYUNTAMIENTO

CIUDAD REAL 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valdepeñas ha detectado incidencias en los cobros de recaudación de la tasa de basura en zonas rurales. El portavoz de Gobierno, Francisco Delgado, ha explicado que, de forma aleatoria, a algunos titulares de diferentes diseminados en suelo rústico, que no reciben la prestación del servicio de recogida de basura, se les ha girado el recibo, sin tener que abonar dicha cuantía.

En este sentido, ha señalado que el Consistorio "es consciente de esa situación, que se ha puesto de manifiesto por los titulares a través de la gestión de recaudación de la Diputación de Ciudad Real".

Por ello, ha remarcado, que "el Ayuntamiento tiene el compromiso real y eficiente de atender cualquier reclamación al respecto, si la reclamación se produjera durante el periodo voluntario de recaudación se suspendería el cobro de ese recibo, y para el supuesto de que el contribuyente abonara el importe, posteriormente, que presente el justificante con la solicitud y le será reembolsado el importe satisfecho".

En otro orden de cosas, el portavoz de Gobierno ha avanzado en cuanto al pleno ordinario del mes de mayo, que tendrá lugar el próximo lunes, que se abordarán asuntos como el informe de evaluación del cumplimiento de la normativa de morosidad correspondiente al ejercicio de 2025 y la aprobación inicial del reglamento de la Unidad de Agentes de Medio Ambiente, entre otros temas. Además, habrá inicialmente mociones presentadas por el grupo municipal popular y el concejal no adscrito.