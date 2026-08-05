Ayuntamientos de Albacete podrán solicitar desde este jueves ayudas a la corresponsabilidad

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ALBACETE 5 Ago. (EUROPA PRESS) - La Diputación de Albacete ha convocado ayudas a impulsar la corresponsabilidad en el medio rural y a prevenir la violencia de género, convocatorias que este 2026 crecen hasta los 285.000 euros.

Se trata de dos líneas de subvenciones: una destinada a ayuntamientos y otra a asociaciones y entidades sin ánimo de lucro. Se han publicado este miércoles en el Boletín Oficial de la Provincia y se podrán solicitar desde este jueves, 6 de agosto, hasta el próximo 2 de septiembre a través de la página web de la institución, en el apartado 'Subvenciones'.

Según informa la Institución provincial, la primera de estas convocatorias, dotada con 175.000 euros, está dirigida a ayuntamientos y entidades locales menores de la provincia con menos de 20.000 habitantes, para financiar proyectos de conciliación y corresponsabilidad en el mundo rural.

Las actuaciones subvencionables incluyen servicios de acompañamiento domiciliario y la organización de actividades colectivas en dependencias habilitadas para estos fines, y las ayudas concedidas podrán alcanzar un máximo de 8.000 euros por proyecto, anticipándose la totalidad de la subvención una vez concedida.

Mientras, la segunda convocatoria cuenta con un presupuesto de 110.000 euros, el doble que en 2025, cuando fue de 55.000 euros, y está dirigida a asociaciones y entidades privadas sin ánimo de lucro que desarrollen proyectos relacionados con la promoción de la igualdad y la prevención de la violencia de género.

En este caso, se establecen dos líneas de ayudas. Una de ellas, dotada con 20.000 euros, está destinada a proyectos y actividades que fomenten el asociacionismo femenino y la participación social de las mujeres. La otra, con 90.000 euros, está pensada para proyectos y actividades que promuevan la igualdad y prevengan la violencia de género o cualquier otro tipo de discriminación sexual o de género.

En ambos casos, las entidades solicitantes tienen que estar domiciliadas en la provincia, aunque de forma excepcional podrán acogerse entidades que no lo estén, siempre que las acciones que desarrollen afecten de manera especialmente relevante a la ciudadanía de localidades de la geografía albacetense. Siendo las cuantías máximas de 800 euros y de 10.000 euros, respectivamente.

Las dos convocatorias deberán desarrollarse entre el 1 de enero y el 30 de noviembre de 2026.