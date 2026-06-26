Ayuntamientos y tejido asociativo de Albacete se beneficiarán de las ayudas por 420.000 euros de Diputación para turismo

La diputada de Turismo de la Diputación de Albacete, Raquel Ruiz. - DIPUTACIÓN DE ALBACETE

ALBACETE 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Turismo, Raquel Ruiz, ha presentado las cinco convocatorias de ayudas que la Diputación de Albacete pone en marcha para seguir impulsando el desarrollo turístico de la provincia, una iniciativa dotada con más de 420.000 euros y dirigida tanto a los ayuntamientos como al tejido asociativo.

Ruiz ha subrayado que estas ayudas forman parte del "importante esfuerzo" que el Gobierno provioncial viene realizando para dinamizar el turismo de la provincia de la mano de las entidades locales y de las asociaciones del sector, recordando que la Diputación destina este año cerca de dos millones de euros a esta área, incluyendo promoción, ferias y apoyo al patrimonio, ha informado la Diputación en nota de prensa.

También ha incidido en el carácter "estratégico" del turismo como motor de desarrollo para el territorio: "El turismo se ha convertido en una herramienta fundamental para generar oportunidades, fijar población, crear empleo y construir un futuro más próspero para nuestros municipios".

LA PROVINCIA CRECE EN VIAJEROS Y PERNOCTACIONES

En ese sentido, la diputada ha defendido la apuesta de la institución provincial por un modelo turístico sostenible, competitivo, desestacionalizado y capaz de generar riqueza, que nace desde lo local, pone en el centro las singularidades de cada territorio y convierte sus recursos naturales, culturales y patrimoniales en palancas de desarrollo y bienestar.

Además, ha asegurado que el flujo de turistas no deja de crecer en la geografía provincial, aportando una comparativa con la cifras de viajeros y pernoctaciones de 2025 en el último periodo del que se tienen datos (enero-abril).

"Se ha incrementado más de un 11 por ciento la recepción de viajeros en nuestra provincia y casi un 30 por ciento el número de pernoctaciones. Puede parecer poco, pero yo les garantizo que es una barbaridad. Hemos pasado de 27.300 viajeros a 30.495, pero si hablamos en el número de pernoctaciones, se ha pasado de 64.700 a más de 83.600. Esto quiere decir que cada vez nos visitan más y cada vez quienes nos visitan se quedan más días", ha detallado, asegurando que desde la Diputación seguirán trabajando "para que estos porcentajes continúen creciendo".

TRES LÍNEAS DE AYUDAS PARA LOS AYUNTAMIENTOS

Durante su intervención, Ruiz ha dado a conocer cada línea de ayuda presentada, explicando que las cinco convocatorias se han publicado este mismo viernes en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) y se pueden solicitar desde el 27 de junio hasta el 16 de julio, a través de la sede electrónica de la Diputación de Albacete, en el apartado de Subvenciones, y ha apuntado que las actuaciones subvencionables deberán desarrollarse entre el 1 de enero y el 16 de noviembre de 2026.

Así, en el caso de las tres convocatorias dirigidas a las entidades locales, que suman un presupuesto de 380.000 euros, las ayudas concedidas podrán financiar hasta el 80 por ciento del coste del proyecto. Siendo la cuantía máxima por ayuntamiento de 3.000 euros, y éstos deberán aportar, al menos, el 20 por ciento del coste del proyecto, pero se valorará positivamente una aportación municipal superior a ese mínimo.

La primera de las subvenciones presentadas es la destinada al refuerzo del sistema de gestión turística de la provincia. Está dotada con 150.000 euros, 30.000 euros más que el pasado año, lo que supone un incremento superior al 50 por ciento en los dos últimos ejercicios.

Esta línea permitirá financiar la contratación de personal de refuerzo para oficinas y puntos de información turística municipales, así como actividades de promoción sostenible de los recursos y productos turísticos de la provincia, entre ellos el turismo starlight, el birdwatching, el oleoturismo, la cultura, la arqueología, la naturaleza o el deporte, tal y como señalado la diputada, añadiendo que el pasado ejercicio llegó a 50 localidades de la provincia favoreciendo el desarrollo de otros tantos proyectos.

REPARACIÓN, AMPLIACIÓN O REFORMA DE INFRAESTRUCTURAS TURÍSTICAS

La segunda convocatoria, dotada con 120.000 euros, está dirigida a la ejecución de proyectos turísticos que permitan mejorar la oferta local mediante la reparación, ampliación o reforma de infraestructuras existentes, la puesta en marcha de nuevas instalaciones o la adquisición de bienes destinados al uso turístico.

Se considerarán preferentes las solicitudes de aquellos ayuntamientos que presenten un proyecto inédito en el municipio y aquellos que den continuidad a proyectos iniciados en ejercicios precedentes. Y en 2025 hasta 64 municipios pudieron disfrutar de esta ayuda, un 23 por ciento más que en 2024, evidenciando su buena acogida edición tras edición.

Asimismo, la Diputación destina 110.000 euros a la construcción, mejora o ampliación de áreas de servicio para autocaravanas (ya existen 48 en la provincia), con el objetivo de impulsar este modelo turístico en crecimiento, favorecer la desestacionalización y redistribuir los beneficios económicos del turismo por toda la provincia.

En este caso, tendrán prioridad los municipios que aún no dispongan de un área de autocaravanas, como ha indicado Ruiz, apuntando que se trata de otra línea de ayudas que no deja de crecer en el número de ayuntamientos beneficiados, llegando el pasado año hasta 38 localidades.

En el ámbito asociativo, la Diputación pone en marcha una convocatoria específica para las Rutas del Vino de la provincia, dotada con 24.000 euros, dirigida a las asociaciones representativas de las denominaciones de origen presentes en el territorio: Almansa, La Manchuela, Jumilla y La Mancha.

Estas ayudas están destinadas a la promoción y difusión del patrimonio vitivinícola y de la cultura del vino como producto turístico estratégico, con una cuantía máxima de 6.000 euros por entidad.

Finalmente, la institución destina 20.000 euros a una convocatoria de ayudas para la ejecución de actividades que promocionen el turismo en la provincia y podrán solicitarla asociaciones que tengan recogido entre sus fines éste específico, financiando hasta el 60 por ciento del coste de los proyectos, con un máximo de 3.000 euros por iniciativa.

Estas cuantías respaldarán actividades que promocionen de forma sostenible los recursos y la oferta de productos turísticos de la provincia de Albacete (principalmente, aquellos relacionados con el turismo starlight, ornitológico, oletourismo, naturaleza, arqueología, gastronomía y tradiciones), así como la ejecución de proyectos que ayuden a la promoción y consolidación de la provincia de Albacete como destino turístico. En 2025 esta línea llegó a 13 municipios.

Raquel Ruiz ha animado a los ayuntamientos y al tejido asociativo a concurrir a estas ayudas para seguir transformando y mejorando el sector turístico desde una apuesta decidida y conjunta por un turismo de calidad, profesionalizado y con un claro valor diferencial.