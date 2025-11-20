Ayuso y Page, líderes autonómicos que se cuelan entre los presidenciables para la opinión pública según el CIS

Archivo - La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso y el presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page. - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

TOLEDO 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y su homologa madrileña, Isabel Díaz Ayuso, son los mandatarios autonómicos que han irrumpido en el listado de líderes que la opinión pública española deseraría en la presidencia según el barómetro del CIS de noviembre, publicado este miércoles.

A la pregunta "de los/as principales líderes políticos/as, ¿quién preferiría que fuese el/la presidente/a del Gobierno en estos momentos?", un 2,9% de los encuestados respondieron espontáneamente su preferencia por Díaz Ayuso, mientras que un 0,3% respondió a que Emiliano García-Page.

Se trata de los únicos líderes autonómicos que aparecen en el listado, encabezado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con un 24,5% de respuestas espontáneas, seguido del líder de Vox, Santiago Abascal, con un 11%.