Aznar afirma que España debería "estar apoyando a sus aliados" contra Irán y señala que "no es momento para eslóganes"

Archivo - El ex-presidente del gobierno, José María Aznar presenta su libro 'Orden y Libertad' en Albacete. - VÍCTOR FERNÁNDEZ/EUROPA PRESS - Archivo

ALBACETE 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ex presidente de España, José María Aznar, ha valorado este jueves en Albacete durante un acto de promoción de su libro, titulado 'Orden y Libertad', que España debería "estar apoyando a sus aliados" respecto al conflicto con Irán, asegurando "que no es momento para eslóganes ni gritos" en referencia al 'no a la guerra' con el que el Gobierno de Pedro Sánchez ha mostrado su negativa a vincularse en la operación militar contra el régimen chií.

Aznar ha advertido que con un presidente de los Estados Unidos como Donald Trump, al que ha calificado de "enormemente disruptivo" y quien "no considera a Europa como uno de sus aliados tradicionales", es posible que España se convierta "en algo marginal a la hora de toma de decisiones internacionales". Ante esto, ha remarcado los ataques contra Irán como "el momento de poner sobre la mesa el valor del Pacto Atlántico" y de "apoyar a los aliados frente a problemas que algún día podamos tener en el futuro".

El ex presidente del Partido Popular, que al momento de su llegada al salón de Unicaja de Albacete donde se ha celebrado la charla ha sido increpado con un viandante que ha aclamado un "no a la guerra", ha criticado que el actual Gobierno, "se haya situado del lado de los terroristas frente a Israel, del lado de la dictadura venezolana o del lado de Irán semanas después de que el régimen hubiera aplastado con violencia a sus propios ciudadanos".

Durante el coloquio, que ha estado acompañado por la periodista María José Fuenteálamo, Aznar ha señalado la importancia de "preservar a la Unión Europea" frente a la petición de su disolución por parte de señalados politólogos estadounidenses para volver "a una Europa de las nacionalidades que podría llevarnos a la guerra".

"Las democracias liberales están bajo peligro hoy", ha remarcado, "por circunstancias propias como los populismos de izquierdas y de derechas y por externas como los países que intentan construir un orden internacional que no nos beneficia".

En este sentido, Aznar ha enfatizado otros factores de la decadencia europea como "el fracaso en política energética, porque no hemos vuelto más dependientes de otros Estados", de la política climática "al aplicar reglas que han expulsado a empresas de nuestro país" o en materia de seguridad "porque se la hemos confiado a Estados Unidos y somos un continente sin capacidad de defensa".

Esto último lo ha llevado a cargar de nuevo contra Sánchez por "comprometerse en un primer momento con un gasto militar del que luego se retractó" en la OTAN, en medio de unas circunstancias donde "es necesaria una mayor inversión ante la inseguridad internacional".

El ex presidente también ha aprovechado la oportunidad para tildar a Vox de "buscar votos" al oponerse al acuerdo con Mercosur, "un tratado que nos ofrece grandes oportunidades y es indispensable para Europa".

Al final de la presentación, Aznar ha vaticinado, coincidiendo con el 30 aniversario de su llegada a la presidencia de España, que las próximas elecciones "tendrán un carácter constituyente", ya que ha asegurado "que el sanchismo sólo sabe salir de una crisis creando otra mayor" que pondrá en jaque el actual sistema político español, "incluida la monarquía".

Ante esto, ha afirmado que el Partido Popular tendrá la capacidad para superar "esta deriva" sólo "si los españoles así lo quieren" y le otorgan una clara mayoría frente a la izquierda y Vox.

PACO NÚÑEZ VALORA A AZNAR COMO "EL PRESIDENTE MÁS DETERMINANTE"

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha valorado que José María Aznar es el presidente "más determinante" para el pensamiento político en España de los últimos 40 años con una "extraordinaria preparación intelectual y un permanente interés por el debate de las ideas".

En su asistencia a la presentación del libro, Núñez ha asegurado que es "un orgullo recibir en esta tierra a quien ha sido, sin lugar a dudas, uno de los presidentes más destacados de las democracias europeas contemporáneas".

"En un momento en el que parece que las ideologías están en desuso y en el que algunos carecen de principios y valores, la figura del presidente Aznar representa precisamente lo contrario, la convicción de que las ideas importan y de que deben guiar la acción política", ha afirmado el presidente regional del PP.

Ademas, ha señalado que la obra 'Orden y libertad' plantea una idea central, como es que la libertad individual solo puede garantizarse plenamente dentro de un marco de orden institucional, respeto a la ley y unidad del Estado.

Así, ha valorado que el libro defiende "que orden y libertad no son conceptos opuestos, sino complementarios y esenciales para el funcionamiento de las democracias". El presidente del PP de Castilla-La Mancha ha asegurado que se trata de un ensayo político que reivindica la importancia de la estabilidad institucional, el respeto a la ley y la fortaleza del Estado como bases para garantizar la libertad individual y el progreso democrático.

Núñez ha afirmado que el libro también resulta clave para comprender uno de los ciclos políticos y económicos más relevantes de la España reciente, el que abarca la segunda mitad de los años noventa y los primeros años de la década de 2000.

"Esta obra es fundamental para quienes quieren reflexionar sobre cómo fortalecer las democracias contemporáneas desde el respeto a los principios, los valores y las instituciones", ha declarado.