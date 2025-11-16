Azuqueca habilitará desde el lunes la cita previa para renovar DNI y pasaporte en un vehículo móvil de Policía Nacional

GUADALAJARA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Desde el lunes 17 de noviembre y hasta el miércoles 26 se podrá pedir cita para renovar el DNI o el pasaporte en Azuqueca de Henares. Los documentos se expedirán entre los días 1 y 5 de diciembre, fechas en las que se instalará en Azuqueca un vehículo de la Policía Nacional equipado para hacer los trámites.

Las citas se deberán solicitar a través del teléfono 682 15 90 60, de 9.30 a 13.30 horas. En el momento de pedirlas, se deberá facilitar el nombre y apellidos de la persona solicitante, el número de DNI y un teléfono de contacto.

Desde hace ya varios años, el Ayuntamiento ha cedido un espacio en el Centro de Ocio Río Henares para la instalación de una oficina de expedición del DNI.

Ahora, la Policía Nacional ha incorporado los Vehículos Integrales de Documentación (Vidoc), desarrollados con el Plan de Identidad Digital de la Dirección General de la Policía, con la colaboración de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, que permiten expedir los DNI's y los pasaportes de manera instantánea en cualquier punto.

El vehículo asignado a la Policía Nacional de Guadalajara se instalará en Azuqueca en la plaza de La Constitución. Este servicio evitará desplazamientos a comisarías u otros puntos de expedición y, al tiempo, "descongestionará" éstos.

Las tasas por expedición del Documento Nacional de Identidad, que ascienden a 12 euros, se deben abonar en efectivo en el Vidoc, ya que no admite pago telemático ni con tarjeta.

El trámite será gratuito en los supuestos de renovación del DNI en vigor por cambio de datos (de filiación y/o domicilio) y para miembros de familia numerosa. También estarán exentas del pago de la tasa las personas menores de 14 años integradas en una unidad de convivencia que solicite la prestación de ingreso mínimo vital, tal y como ha informado el Ayuntamiento de Azuqueca en nota de prensa.

De manera complementaria a este servicio itinerante, Azuqueca cuenta desde el pasado mes de marzo con un Punto de Actualización de Documentos (PAD) del Ministerio del Interior ubicado en el Centro de Ocio Río Henares, que permite renovar los certificados electrónicos del Documento Nacional de Identidad (DNI), modificar las claves de acceso y consultar la documentación contenida en el DNI electrónico, además de registrar y activar el denominado DNI digital para su uso en dispositivos móviles a través de la aplicación 'MiDNI'.