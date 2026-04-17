Azuqueca será el epicentro del envejecimiento activo en la Feria regional del Mayor Activo

Presentación de la I Feria del Mayor Activo. - EUROPA PRESS

GUADALAJARA, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha presentado este viernes la I Feria del Mayor Activo, que se celebrará los días 24 y 25 de abril en Azuqueca de Henares (Guadalajara) con más de 40 actividades y una previsión de entre 1.500 y 2.000 asistentes, en una iniciativa pionera orientada a fomentar el envejecimiento activo y la participación social de las personas mayores de la región.

La consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, ha sido la encargada de presentarla en la Delegación de la Junta en Guadalajara, para quien se trata de una feria "innovadora" que nace con vocación de continuidad en la región y que permitirá a la ciudadanía conocer de primera mano los recursos y programas dirigidos a este colectivo, además de participar en actividades y recibir asesoramiento directo de profesionales.

El evento contará con la participación de más de una veintena de asociaciones, entidades y empresas, en colaboración con el tercer sector, y servirá también para dar visibilidad a las políticas sociales impulsadas por el Ejecutivo autonómico, especialmente en materia de envejecimiento activo.

CASI 8 MILLONES EN ENVEJECIMIENTO ACTIVO EN 2025

En este sentido, García Torijano ha destacado que el Gobierno regional destinó el pasado año 8 millones de euros a programas de envejecimiento activo, al tiempo que invierte 1,5 millones de euros al día en políticas sociales dirigidas a personas mayores, remarcando la "importancia estratégica" de este ámbito para mejorar la calidad de vida y prevenir situaciones de riesgo.

La titular de Bienestar Social ha incidido además en el éxito de iniciativas como el termalismo social, cubriéndose las cerca de 9.000 plazas en una semana, el turismo social o las rutas senderistas, que este año alcanzarán las 30 en la comunidad autónoma, contribuyendo también al desarrollo económico y turístico del medio rural.

La feria, que se celebrará en el espacio 'La Caja' de Azuqueca de Henares, incluirá un amplio programa de actividades participativas y divulgativas, con el objetivo de acercar los servicios públicos a la ciudadanía y recoger propuestas de los propios mayores para seguir mejorando su bienestar.

Desde la Junta han enmarcado esta iniciativa en el cambio demográfico de la región, donde la esperanza de vida alcanza ya los 84 años, lo que, a su juicio, obliga a reforzar políticas que no solo atiendan, sino que promuevan una vida activa, saludable y participativa.

Por su parte, la delegada de la Junta en Guadalajara, Rosa María García, ha destacado una muestra que "pone el foco en las personas" y refleja el dinamismo de la provincia, subrayando que responde al objetivo de "fomentar el envejecimiento activo y la convivencia intergeneracional".

Para la teniente de alcalde de Azuqueca de Henares, Charo Martín, también presente en esta comparecencia, la cita permitirá "poner en valor el papel activo de los mayores en la sociedad" y ha animado a la ciudadanía a participar, al considerar que "una sociedad que cuida a sus mayores es una sociedad que se cuida a sí misma".