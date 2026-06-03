Baja a nivel operativo 1 el incendio originado en la Academia de Infantería Toledo

Incendio de la Academia de Infantería cerca de Nambroca. - JUANMA JIMÉNEZ/EUROPA PRESS

TOLEDO 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El incendio declarado este viernes en el campo de maniobras de la Academia de Infantería de Toledo, que ha alcanzado la situación operativa 2 por posible a afección por humo a núcleos de población, ha bajado ya a nivel 1.

Así lo ha avanzado la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, en declaraciones a los medios tras la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi), activado al elevarse a nivel 2 el incendio, quien ha señalado que se ha decidido desescalar a nivel 1 gracias a los trabajos realizados "de forma conjunta y perfectamente coordinados" por parte de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y del Infocam.

"Es una buena noticia porque quiere decir que estamos en vías de poder controlar el incendio y que ya en estos momentos no existe ese riesgo tanto para esta vía principal y muy importante para la ciudad de Toledo, sino también para los ciudadanos que viven en la urbanización Las Nieves", ha explicado.

Como ha detallado, el nivel 2 se ha activado "porque se estaban viendo comprometidas fundamentalmente por el humo tanto la autovía que bordea la ciudad de Toledo como la urbanización Las Nieves del término municipal de Nambroca", ha detallado la consejera.

La previsión es la de seguir trabajando "toda la noche hasta que se dé por controlado el incendio", ha precisado, pero ha apuntado que, "en estos momentos todavía queda trabajo, bastante trabajo" y de "mucha coordinación", ya que hay zonas dentro del perímetro de la Academia de Infantería "que son zonas de exclusión, donde no se puede entrar con ningún tipo de personal y por lo tanto hay que tener cierta y relativa paciencia y tranquilidad para poder realmente terminar con el incendio", en las que está trabajando la UME.

Según los datos del Sistema de Información de Incendios Forestales del Gobierno regional, el fuego se ha declarado pasadas las 13.30 horas de este viernes. A las 21.00 horas, continuaban en las labores de extinción, por parte del dispositivo regional, un medio de dirección y coordinación, y tres medios de extinción terrestres, hasta sumar 18 personas.