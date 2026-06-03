La situación de riesgo del incendio de la Academia "está controlada", según el delegado del Gobierno en C-LM

Incendio de la Academia a la altura de la urbanización Las Nieves de Nambroca. - JUANMA JIMÉNEZ/EUROPA PRESS

TOLEDO, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, ha señalado que la situación de riesgo del incendio originado en la Academia de Infantería de Toledo "está controlada" y, si las llamas no van a más, podría incluso bajar a Nivel 1.

En declaraciones a Europa Press desde el puesto de mando avanzado, Sabrido ha comentado que, en este momento, la situación está en Nivel 2 --por afección por humo a núcleos de población--, "aunque están relativamente tranquilos y creen que, si no se eleva el nivel del viento ni hay ningún imprevisto, se podrá bajar a lo largo de la tarde a nivel 1".a afección por humo a núcleos de población.

La cercanía de las llamas con la zona oeste de la urbanización de Las Nieves de Nambroca no ha producido ninguna orden de desalojo, y el Ayuntamiento de esta localidad ha puesto a disposición, por si hubiera necesidad, el Polideportivo de Las Nieves, aunque no ha sido utilizado por nadie hasta este momento, ha indicado.

Sabrido ha destacado que en las labores de extinción están trabajando coordinadamente los servicios de Infocam, los bomberos del Consorcio, los del Ayuntamiento de Toledo y la UME, además de autobombas y nodrizas.

Igualmente, está colaborando la Guardia Civil, que está preparada "por si en algún momento hubiera que hacer alguna desviación en la A-42, fundamentalmente por motivo del humo y para que no hubiera riesgos en la carretera".

El delegado del Gobierno ha destacado, finalmente, que se ha convocado una reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) a las 20.30 horas, para informar de la situación con carácter general.