El Balambam Boo Fest aplaza su edición de este año en Toledo debido al siniestro ferroviario - BALAMBAMBOO FEST

TOLEDO, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Balambam Boo Fest, que encaraba este año su edición más terrorífica en Toledo al coincidir con el día de Halloween este 31 de octubre, ha decidido aplazar el festival debido al accidente ferroviario de la localidad toledana de Urda.

La banda de garaje toledana Femur, los grupos madrileños Museo de Cera y Plastic Meat, la banda de Pontedeume (A Coruña) Bule y Children in Heat, un grupo formado exclusivamente para esta edición del festival con miembros de otras bandas, iban a actuar en esta edición.

También iba a haber diferentes talleres como el de tintes naturales a cargo de 'No veo un pigmento' o el de la marca de juguetes de madera recuperada, pintados y diseñados a mano Tuti Kekos, con el cuentos 'Un cuento exquisito'.

Las chicas de 'En mitad del medio' también iban a llevar a cabo un taller para pintar heridas o un taller para aprender nociones básicas y trazos esenciales del lettering.