El Balambam Boo Fest encara su edición más terrorífica en Toledo el día de Halloween con música, disfraces y actividades - BALAMBAM BOO FEST

TOLEDO 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Balambam Boo Fest encara este año su edición más terrorífica en Toledo al coincidir con el día de Halloween, el próximo 31 de octubre, en una jornada en la que confluirán música, disfraces y una gran variedad de actividades dirigidas a todos los públicos.

Según ha explicado a Europa Press Maruxa Moreira, una de las organizadoras e impulsoras del evento, esta será "una edición muy especial" que los responsables del festival llevaban "mucho tiempo deseando hacer". "En esta ocasión nos ha quedado perfecto y nos encantará ver a la gente con sus galas más terroríficas".

La apertura de puertas será a las 12.00 horas del próximo sábado, 31 de octubre, en la Terraza Summerland de La Peralda. Las entradas se pueden comprar anticipadas en entradas.es a un precio de 10 euros pero también se podrá adquirir en taquilla a un costo de 12 euros.

Como en otras ocasiones, la música inundará el festival con las actuaciones de la banda de garaje toledana Femur, los grupos madrileños Museo de Cera y Plastic Meat, la banda de Pontedeume (A Coruña) Bule y Children in Heat, un grupo formado exclusivamente para esta edición del festival con miembros de otras bandas.

Como actividades, habrá diferentes talleres como el de tintes naturales a cargo de 'No veo un pigmento', o el de la marca de juguetes de madera recuperada, pintados y diseñados a mano Tuti Kekos, que hará un cuenta cuentos llamado 'Un cuento exquisito'.

A ellos se sumarán las chicas de 'En mitad del medio', que llevarán a cabo un taller para pintar heridas "muy sangrientas", o un taller para aprender nociones básicas y trazos esenciales del lettering.

Toda la información sobre esta edición del festival puede consultarse en la cuenta de instagram del festival @balambamboofest y en su web https://balambamboofest.com/.