El Balonmano Pozuelo será propuesto para recibir el Quijote al Mérito Deportivo en el Día de la Provincia de Ciudad Real

Santuario de la Virgen de los Santos, patrona de Pozuelo de Calatrava - DIPUTACIÓN DE CIUDAD REAL

CIUDAD REAL 10 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde, ha anunciado este domingo que el Balonmano Pozuelo será propuesto para recibir el Quijote al Mérito Deportivo durante la celebración del próximo Día de la Provincia, después de haber logrado el ascenso a la máxima categoría del balonmano femenino español.

Lo ha hecho en el Santuario de la Virgen de los Santos, patrona de Pozuelo de Calatrava, a donde se ha traslado con motivo de la celebración de la tradicional Misa de la Justicia.

Valverde, que ha sido recibido por el alcalde de la localidad y presidente de la Asociación para el Desarrollo del Campo de Calatrava, David Triguero, ha señalado que el reconocimiento provincial servirá para poner en valor "muchísimos años de trabajo" del club hasta alcanzar "la máxima categoría del balonmano español femenino".

El presidente de la institución provincial ha explicado que ya trasladó personalmente su felicitación al entrenador del equipo, Eusebio Angulo, y ha querido hacer público este anuncio "para que sea conocido por todos los vecinos y aficionados".

"Vamos a proponer que el Balonmano Pozuelo sea merecedor de recibir el Quijote al Mérito Deportivo en reconocimiento provincial por haber conseguido este logro histórico", ha reiterado.

Durante su intervención, Valverde ha destacado también la importancia de seguir respaldando las tradiciones y señas de identidad de los municipios de la provincia. Ha asegurado que ha sido "una satisfacción" participar en la Misa de la Justicia "alrededor de la patrona de Pozuelo, la Virgen de los Santos", una advocación mariana que, según ha dicho, "está enraizada en el cariño y el afecto de todos los pozoleños y también de muchos habitantes de la provincia de Ciudad Real".

Asimismo, ha puesto en valor el entorno natural y patrimonial donde se encuentra ubicado el santuario, al que ha definido como "un espacio natural increíble y atractivo", recomendando su visita a quienes deseen peregrinar hasta este emblemático lugar.

El presidente de la Diputación ha incidido, por otra parte, en el compromiso de la institución provincial con Pozuelo de Calatrava. En este sentido, ha detallado que la la administración que preside ha destinado al municipio durante 2025 "más de un millón de euros" a través distintas líneas de ayudas y programas y planes.

Valverde ha comparado esta cifra con los cerca de 350.000 euros que recibía el Ayuntamiento en 2021, resaltando el incremento de la inversión provincial en la localidad durante los últimos años, según ha informado la Diputación en nota de prensa.

"Es un compromiso de nuestra institución con Pozuelo de Calatrava y con todos los pueblos de la provincia de Ciudad Real, que lógicamente vamos a seguir manteniendo para hacer entre todos una provincia mejor", ha concluido.