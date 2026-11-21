La Banda de Música de Alcázar da la bienvenida a 5 nuevos educandos con su tradicional pasacalles de recogida - AYTO ALCÁZAR DE SAN JUAN

CIUDAD REAL 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Banda de Música de Alcázar de San Juan ha celebrado en la tarde de este sábado uno de los actos más entrañables y significativos de su calendario anual, como es la tradicional recogida de los nuevos educandos que pasan a integrarse oficialmente en la formación titular.

Acompañada por el concejal del Ayuntamiento Javier Castellanos, la banda ha recorrido en pasacalles las distintas calles de la localidad para acudir a los domicilios particulares de los cinco jóvenes músicos que este año dan el salto a la plantilla principal: Leire Román (violonchelo), Alonso Patón, Manuel Carneros y Juan Ortega (percusión), y Antonio Paniagua (trompeta), ha informado el Consistorio en nota de prensa.

El secretario de la asociación, Ángel Javier Cárdenas, ha explicado el ritual que envuelve esta jornada. "Hacemos este acto tan emotivo en el que vamos a recogerlos a la puerta de su casa; el director los coloca en su sitio en la formación y ya nos los llevamos tocando a por el siguiente".

Además, Cárdenas ha subrayado el impacto personal que este acto supone para cada nuevo integrante. "Es algo que se recuerda toda la vida; a todos los músicos de la banda podéis preguntarles, todo el mundo recuerda el momento en el que la banda fue a por nosotros a nuestras casas, es un acto inolvidable".

La edición de este año ha estado marcada además por un componente especialmente singular en el seno de la propia entidad, ya que una de las nuevas integrantes, Leire Román, es hija del presidente de la asociación, Jorge Román, quien ha recibido a la agrupación en su hogar para dar la bienvenida oficial a su hija.

Momentos después, el presidente ha compartido su emoción por este momento. "Todos los años el día de la recogida de los educandos es muy emocionante para cualquier músico porque se acuerda del día que entró a la banda, pero este año es emocionante para nosotros puesto que entra mi hija a la banda sinfónica, a la banda principal; el momento de ponerle el pin de la insignia de la banda a mi propia hija hace mucha ilusión".

Asimismo, Román ha hecho hincapié en la estampa histórica que se vivirá este domingo, 22 de noviembre, a las 12.00 horas, durante el concierto de Santa Cecilia en el Teatro Auditorio Emilio Gavira. "Al entrar Leire a la banda van a estar tocando en el escenario tres generaciones; va a estar tocando su abuelo, su madre y ella, así que estamos muy emocionados".

En nombre del Ayuntamiento de Alcázar, el concejal Javier Castellanos ha indicado que para el Consistorio es un placer acompañar a la Asociación Banda de Música en estas emotivas actividades, aprovechando la ocasión para felicitar a todas las personas integrantes de la banda por la festividad de su patrona y para trasladar sus mejores deseos de futuro para continuar ampliando la cantera musical de la ciudad.

"Felicitarlos por su santo, seguro que todos los actos que ya han hecho y los que les quedan por hacer serán un éxito, y ojalá el año que viene en vez de cinco educandos podáis tener por lo menos el doble", ha señalado.