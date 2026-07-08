Barajan el 20 de julio como fecha de reapertura del acceso a Los Chorros del Río Mundo

Trabajos en el acceso de Los Chorros del Río Mundo. - JCCM

ALBACETE 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible y la Junta Rectora del Parque Natural de los Calares del Mundo y de la Sima, han anunciado este miércoles el 20 de julio como posible fecha de reapertura del acceso a Los Chorros del Río Mundo.

Así lo ha manifestado la delegada provincial, Llanos Valero, tras la reunión mantenida por las dos entidades con las empresas de turismo de la zona y asociaciones implicadas, para informar de los avances de las obras de restauración por daños en el acceso al Hueco de los Chorros del Río Mundo en Riópar y la previsión de reapertura del acceso principal, según ha informado la Junta por nota de prensa.

Llanos Valero ha informado que desde que se declaró la situación de emergencia, se han construido tres escolleras para la sujeción y reposición de los firmes; se han estabilizado varios taludes, también mediante escolleras; se ha realizado un repaso y se han hormigonado algunas cunetas y embocadura de caños, y se ha hormigonado el vial en aquellos puntos que quedaron destrozados por el movimiento de taludes.

Asimismo, ha avanzado que está previsto que para la semana que viene pueda quedar finalizada esta primera fase de obras, lo que permitirá que, en la semana del 20 de julio, se pueda acceder, tanto a pie como en vehículo al aparcamiento de los Chorros y paraje del Nacimiento de Río Mundo, aunque, por razones de seguridad, se reducirá la capacidad de acogida de uso público normal a un 60 por ciento, y en las condiciones que se vayan indicando.

Valero ha concluido asegurando que la intención, tanto de la Delegación, como de la dirección del Parque Natural es mantener un contacto directo con todas las entidades y personal afectado por el cierre temporal de los Chorros.