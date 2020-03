Barato cree que el decreto del Gobierno "no es improvisado", pero advierte de que faltan medidas Sobre la entrada de Iglesias en las negociaciones agrarias: "La foto que se la saque en otro lado"

MADRID/TOLEDO, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha destacado la "necesidad" de una legislación que establezca la garantía de la Ley de la Cadena Agroalimentaria, aunque cree que las medidas acordadas la semana pasada "no son la panacea".

"Se necesita incorporar otras decisiones, pero solo desde la movilización y la negociación llegarán las soluciones y las decisiones a largo y medio plazo para apoyar al campo", ha recalcado en su participación en los desayunos de Nueva Economía.

En ese contexto, ha destacado la figura de Pedro Barato, "una de las personas que más ha influido" en los últimos 15 años en la transformación del sector primario en España, así como los valores de Asaja, que aportan estabilidad al país.

De su lado, el presidente de Asaja, Pedro Barato, ha reconocido que el real decreto del Gobierno de la pasada semana "no ha sido improvisado", pero ha advertido de que todavía "faltan bastantes" medidas para solucionar la crisis del campo, por lo que ha reiterado que se mantendrán las movilizaciones de agricultores y ganaderos en España.

"El real decreto no es improvisado, está estudiado y es importante, pero no cubre todas nuestras necesidades, faltan cosas y seguiremos con las movilizaciones. No lo denostemos, pero no son suficientes las medidas que hay, porque el campo precisa medidas en temas de seguros agrarios, fiscalidad, aranceles o la Política Agrícola Común (PAC), quedan cosas por hacer", ha señalado Barato.

De las medidas presentadas la semana pasada, Barato reconoce que no está de acuerdo con la rebaja de las peonadas y pide a la Administración que les haga la "vida más fácil" a la hora de contratar. "Se llama quitar papeles para fomentar la contratación y hacer las cosas más ágiles", ha subrayado.

Por otro lado, el presidente de la organización agraria ha subrayado durante su comparecencia que la agricultura no está en contra de la inmigración. "No tenemos nada en contra de la inmigración en España, para el campo no es un problema, sino que es la solución. Lo que es muy importante es detectar cualquier abuso y denunciarlo", ha recalcado.

Además, Barato cree que la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) es darle "la puntilla a determinados fenómenos de producción en España", al tiempo que ha criticado que en las negociaciones para solucionar la crisis del sector agraria haya entrado Unidas Podemos para tener protagonismo, subrayando que los "enredos no son buenos".

"Hemos pedido que la negociación la tutele el Ministerio de Agricultura. Hemos tenido convocatorias, desconvocatorias, la presencia de última hora del vicepresidente segundo del Gobierno. La foto que se la saque en otro lado. Seamos serios, todo este lío de Trabajo, si quiere meterle el dedo al de Agricultura, hágalo de otra forma. Aparecen la peonadas, que están contribuyendo poco. Sabemos separar el grano de la paja, pero este tipo de situaciones no son las correctas", ha señalado, aludiendo a Pablo Iglesias.

El presidente de Asaja también ha hecho referencia a las inspecciones en el campo, a instancias del Ministerio de Trabajo. "Es un tema que está ahí y estamos acostumbrados y queremos que la situación del campo se corrija, aunque diré que me da mucha pena cuando vienen acompañados de la Guardia Civil", ha indicado.

Respecto al 'scratch' que Asaja Extremadura instó llevar a cabo ante la casa de Pablo Iglesias, Barato ha señalado: "Cuánto cambia la vida de cuando uno hace los 'scratches' a cuándo te lo hacen. Cuánto cambia el criticar la propiedad privada a tenerla, cambia mucho. Yo no deseo ningún 'scratch' para nadie, no creo que sea bueno para la sociedad española", ha indicado.

TORMENTA PERFECTA EN EL CAMPO ESPAÑOL

Respecto a las movilizaciones de agricultores y ganaderos por toda España, gracias a la unidad de acción "sin precedentes" entre Asaja, Coag y UPA, Barato reconoce que llegan en este momento, porque se ha dado la "tormenta perfecta" en el campo español.

"Se ha dado un cúmulo de situaciones: la renta agraria ha caído casi el 9% en 2019, el 'Brexit', los aranceles de Estados Unidos, el veto ruso, el SMI... Todo esto ha hecho que el campo diga basta. Estamos hartos de que se banalice no solo nuestros productos, sino también nuestra profesión. El campo está harto de que se manipule lo que hacemos dignamente cada día y queremos unos precios rentables", ha apuntado.

El presidente de Asaja defiende una Política Agrícola Común "adecuada" y que esté bien dotada presupuestariamente. "La sociedad debe entender lo que es la PAC, que es algo serio. El presidente del Gobierno ha dicho que va a defenderla, pero es preciso buscar alianzas con otros países para que el presupuesto no baje", ha afirmado.

Por otro lado, Barato ha instado a que el sector agroalimentario salga de los asuntos de la Organización Mundial del Comercio (OMC). "Qué tendrá que ver lo de Airbus y Boeing para que lo pague el aceite y el vino. Los momentos geopolíticos hay que administrarlos. No vale conformarse decir que la UE dice... Hay que romper este tipo de situaciones para que podamos exportar también a países necesarios como Rusia", ha señalado sobre los vetos y aranceles comerciales que está sufriendo los productos españoles.

El presidente de Asaja ha reconocido que el hecho de que España contara durante tanto tiempo con un Gobierno en funciones no ayudó en las negociaciones con Estados Unidos, pero ha asegurado que en la actualidad el Ejecutivo se lo ha "tomado un poco más en serio".

De esta forma, Barato ha recordado que el campo es vertebrador de la España Vaciada. "No podemos tener pueblos que tienen más farolas que habitantes, dejemos de despilfarrar para invertir. Veo muchas convenciones y fotos en el territorio rural. Nuestra España real necesita menos homenajes periodísticos y más bajada de impuestos. Hay que poner en valor la agricultura", ha recalcado.