Una barbacoa mal apagada en el salón de una casa de Espinosa de Henares deja cuatro personas intoxicadas

(Rogamos sustituyan esta noticia por la anterior sobre el mismo tema por un error en el titular y en el primer párrafo. La noticia queda como sigue)

Hospital de Guadalajara
Hospital de Guadalajara - SESCAM
Europa Press Castilla-La Mancha
Actualizado: lunes, 9 noviembre 2026 10:19
Seguir en

GUADALAJARA, 9 (EUROPA PRESS)

Un total de cuatro personas, dos de ellas menores, han resultado intoxicadas por inhalar monóxido de carbono en una vivienda de Espinosa de Henares tras realizar una barbacoa en el salón, que quedó mal apagada.

El Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha ha informado a Europa Press que los hechos sucedieron en la calle Montarrón de la localidad guadalajareña y que la llamada de aviso se ha registrado a las 3.39 horas de este lunes.

Las afectadas son dos mujeres de 52 y 59 años de edad, que han sido trasladadas al Hospital Universitario de Guadalajara en una ambulancia de Soporte Vital, y un niño de 9 y una niña de 6, que han sido evacuados en una UVI. En el operativo también ha participado médico de urgencias.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado