Barrax (Albacete) acogerá el acto institucional del Gobierno de Castilla-La Mancha por el Día de Europa

La directora general de Asuntos Europeos, Nazareth Rodrigo, ha visitado el municipio albaceteño de Barrax para comunicar a su alcaldesa, Josefina Navarrete. - JCCM

ALBACETE 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

La directora general de Asuntos Europeos, Nazareth Rodrigo, ha visitado el municipio albaceteño de Barrax para comunicar a su alcaldesa, Josefina Navarrete, que este municipio acogerá el próximo 11 de mayo, el acto institucional con motivo del Día de Europa.

Este acto institucional del Gobierno de Castilla-La Mancha cerrará la programación que, durante todo el mes de abril, se está desarrollando en diferentes pueblos de la región pasando por todas las provincias, tal y como ha informado la Junta en nota de prensa.

En el contexto de la conmemoración del Día de Europa, que oficialmente se celebra el 9 de mayo, el acto institucional del Gobierno de Castilla-La Mancha tendrá lugar el lunes 11 de mayo. Para calentar motores, desde el jueves 7 de mayo Barrax contará con amplio programa de actividades para acercar la realidad europea a la ciudadanía.

"Estamos muy contentos de cómo se están desarrollando las diferentes actividades ligadas a la programación del Día de Europa, que arrancó el pasado 8 de abril en el pueblo toledano de Villacañas y que esta semana llegaba también a Tomelloso, en la provincia de Ciudad Real", ha explicado Rodrigo. En este sentido, va recordado que en las próximas semanas se llevará también a Cabanillas del Campo (Guadalajara) y a Tarancón (Cuenca) y ha animado a la ciudadanía a participar.

Esta programación culminará con el acto institucional en Barrax. "Queríamos volver a sacar a la calle esta celebración y compartirla con toda la gente de Castilla-La Mancha, por eso hemos programado actividades en todas las provincias", ha apuntado la directora general de Asuntos Europeos.

Rodrigo ha puesto en valor una programación que está implicando a toda la población, desde los más pequeños a las personas mayores, con especial incidencia en la comunidad educativa, "pero también facilitando la conversación entre generaciones que resulta muy productiva, porque pueden comparar cómo éramos antes de entrar en la Comunidad Europea y cómo estamos ahora".

El próximo 11 de mayo, Barrax dará muestra también de esta evolución y de la implicación con los valores y el espíritu europeo que nació en 1950, con la declaración Schuman, y que no ha parado de crecer, evolucionar y adaptarse a los tiempos.

"Castilla-La Mancha es Europa y, gracias a esto, nuestros pueblos tienen hoy más servicios e infraestructuras, nuestros jóvenes tienen mucho más fácil estudiar y viajar por los países de la UE y se pueden desarrollar proyectos innovadores que serían inviables sin ayudas europeas", ha puesto en valor Rodrigo, invitando no solo a los vecinos y vecinas de Barrax a compartir esta celebración, sino a todos los castellanomanchegos porque "todos somos Europa".