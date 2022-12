Barrax se concentra en repulsa por la muerte de Ángela Cabañero, víctima de asesinato por violencia machista

ALBACETE, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los vecinos de Barrax (Albacete) se han concentrado este lunes en la Plaza del Ayuntamiento en repulsa por el asesinato de Ángela Cabañero, natural de la localidad, y víctima de asesinato por violencia machista, según ha confirmado la consejera de Igualdad y portavoz del Gobierno regional, Blanca Fernández.

El cadáver de Ángela fue localizado tras sofocarse un incendio en su domicilio durante la madrugada el viernes al sábado en Albacete.

La Policía Nacional ha detenido a una persona que convivía con la víctima. El Juzgado de Instrucción número 2 de Albacete, que asumió las diligencias previas al estar de guardia el pasado sábado, ha decretado secreto de sumario.

Hasta Barrax, para estar presente en esta concentración, se han desplazado el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, Francisco Tierraseca; la consejera de Igualdad, Blanca Fernández; y el presidente de la Diputación de Albacete, Santi Cabañero. También ha estado presente la alcaldesa de Barrax, Josefa Navarrete.

En declaraciones a los medios, Tierraseca ha explicado que el detenido aún no ha pasado a disposición judicial y en estos momentos se encuentra en dependencias policiales. "Si se confirmara que se trata de un caso de violencia de género tendría que pasar de forma inmediata al juzgado de violencia contra la mujer de Albacete".

Asimismo, ha dicho que ha sido dura pero "muy acertada" la labor que han realizado tanto la Policía Nacional, como el poder judicial y los forenses para conseguir todas las pruebas con el fin de que este crimen "no quede impune". Además, ha puesto de relieve el hecho de que la familia haya tenido que enterrar a la víctima en Barrax, aún sin saber si habían detenido o no al presunto asesino.

Dicho esto, ha destacado que "si se confirma que este es un caso de violencia de género, como así parece, sería la sexta víctima en Castilla-La Mancha en lo que va de año 2022". "41 mujeres asesinadas por violencia de género en España, una cifra insoportable para una sociedad que se reclama igualitaria", ha sostenido.

Es por ello que el delegado del Gobierno en la región ha hecho un llamamiento a la unidad institucional, política y social de la región, porque "son cifras ya insoportables para que dirigentes políticos y sociales sigan negando la violencia de género".

"LA VOZ Y EL ALMA ROTA"

De su lado, la consejera de Igualdad de Castilla-La Mancha ha mostrado su "horror" por lo sucedido y ha mostrado su "rotunda condena" ante este nuevo asesinato machista que asola Barrax y que deja "una familia muy herida".

A la familia de Ángela ha querido agradecer "el enorme esfuerzo" que ha hecho en las últimas horas "porque ya sabían lo que pasaba, pero para facilitar la tarea policial han mantenido la discreción". "No me puedo imaginar lo duro que es eso en el momento que has perdido a una hija de una manera violenta", ha declarado Fernández.

Tras pedir "respeto" para la victima y su familia, ha reclamado "unidad" a todas las fuerzas políticas y condenar "rotundamente" lo que, según ha manifestado, es "un terrible asesinato que nos deja con la voz y el alma rota a todos los castellanomanchegos".

Por su parte, el presidente de la Diputación de Albacete, Santi Cabañero, ha condenado lo sucedido y ha felicitado a la Policía Nacional por su rápida actuación.

"A las cosas hay que llamarlas por su nombre, porque hay muchas mujeres que nos están viendo y tienen que saber que esto no se puede permitir", ha señalado Cabañero, quien ha dejado claro que "no es una violencia más, la violencia machista es una violencia especial que solo sufre una parte de la sociedad por el hecho de ser mujer, y esto hay que decirlo porque si no, no va a acabar nunca", ha terminado.