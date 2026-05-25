El barrio del Alamín de Guadalajara estrena la reforma de la calle Sevilla tras décadas de reivindicaciones vecinales

El barrio del Alamín de Guadalajara estrena la reforma de la calle Sevilla. - AYUNTAMIENTO

GUADALAJARA 25 May. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, ha inaugurado este lunes las obras de remodelación de la calle Sevilla, en el barrio del Alamín, una actuación largamente demandada por los vecinos y que el Ayuntamiento ha querido bautizar simbólicamente como el 'callejón de Antonia', en reconocimiento a la persistencia reivindicativa de esta vecina de 92 años.

La intervención, ejecutada a través de los presupuestos participativos del barrio, pone fin a más de seis décadas de espera en un espacio que carecía de pavimentación adecuada y que sufría problemas de barro, filtraciones y falta de accesibilidad.

Durante la inauguración, Guarinos ha destacado que, pese a tratarse de una actuación "pequeña en superficie", representa "una de las obras más importantes" del mandato por el impacto social que tiene para los residentes del entorno y por el cumplimiento de un compromiso adquirido con los vecinos.

La actuación ha contado con una inversión cercana a los 50.000 euros sobre una superficie de unos 40 metros cuadrados y ha permitido mejorar la accesibilidad, renovar el firme y acabar con las filtraciones de agua que afectaban al callejón.

Además, el Consistorio ha instalado una placa conmemorativa dedicada a Antonia, vecina emblemática del Alamín, cuya insistencia junto a la del resto de los miembros de la asociación de vecinos del barrio ha sido clave para sacar adelante el proyecto tras décadas de reclamaciones.

La presidenta de la asociación vecinal, Margarita, ha valorado la ejecución de una obra "histórica" para el barrio, aunque ha recordado que todavía quedan otros puntos del Alamín pendientes de actuación, especialmente aceras y callejones deteriorados en zonas como la avenida de Burgos o la circunvalación.

La alcaldesa ha enmarcado esta intervención dentro de la estrategia municipal de mantenimiento urbano y recuperación del Plan Asfalto, que suma ya más de 2,5 millones de euros invertidos durante el actual mandato, con actuaciones "barrio a barrio" para mejorar infraestructuras y espacios públicos de la ciudad.