BBVA Research estima que el PIB de C-LM creció un 3,1% en 2025 y que la región podría crear 47.000 empleos hasta 2027

TOLEDO 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El BBVA Research estima que el Producto Interior Bruto (PIB) de Castilla-La Mancha podría haber crecido un 3,1% durante el pasado año 2025 y mantiene unas perspectivas de incremento del PIB del 2,4% y del 1,9% para 2026 y 2027, un periodo de dos años en el que estima que la región podría crear 47.000 empleos.

Así lo han desgranado este martes en rueda de prensa el economista jefe para España de BBVA Research, Miguel Cardoso, y el director territorial Centro BBVA, Juan Carlos Hidalgo, que han presentado el informe económica 'Situación Castilla-La Mancha'.

Cardoso ha apuntado que detrás de este escenario se encuentran factores como una "inercia relativamente favorable" en términos de creación de empleo; una "cada vez mayor dependencia" de la demanda interna, con crecimiento de los sectores que más dependen del gasto de los hogares; y un comportamiento también positivo del sector exportador, "particularmente del servicios".

También ha contribuido a la mejora económica la presencia de los fondos Next Generation, que se han ejecutado por valor de alrededor del 4% del PIB y que, al tener como fecha límite para su ejecución este año 2026, pueden tener un "impacto positivo" sobre la actividad.

El economista jefe para España del BBVA ha puesto de manifiesto que esperan que tanto el consumo de los hogares de Castilla-La Mancha como de las personas extranjeras va a continuar aumentando y se van a dar buenas condiciones para un "impulso" en la inversión, especialmente en sectores que dependen del crédito como el consumo de bienes duraderos, la compra de automóviles o la vivienda.

Así, ha abundado en la "mayor presencia" de la demanda interna, detallando que los sectores que más creciendo están relacionados con esta, como supermercados, bares y restaurantes u otros como talleres de reparación de vehículos.

Esto es diferente, ha señalado, a lo que se veía hace un año, donde había una mayor inercia de los sectores más ligados con el turismo y el gasto por parte de extranjeros, como los alojamientos o el transporte.

Además, ha hecho referencia al "impulso positivo" que ha tenido la inmigración sobre el empleo en Castilla-La Mancha, aseverando que alrededor del 80% del empleo creado en los últimos años en la región ha ido a parar a personas nacidas fuera de España.

ENTORNO FAVORABLE A LAS EXPORTACIONES

Además, ha remarcado que Castilla-La Mancha tiene un entorno más favorable para las exportaciones, con crecimientos "sólidos" de alrededor del 5% en 2024 y 2025, un comportamiento "particularmente positivo" dado que en España "la referencia es prácticamente un estancamiento".

En este punto, ha destacado la contribución de sectores como el agroalimentario o las semimanufacturas.

En cualquier caso, ha citado también efectos negativos como la volatilidad de la política comercial de Estados Unidos. En este punto ha comentado que, si bien Castilla-La Mancha no es una de las regiones que más exposición tiene a la demanda estadounidense, ya que supone el 3% del total de exportaciones y el 0,6% del PIB, la afectación está siendo "significativa" llegando al 9%.

Cardoso ha explicado este efecto en que la pérdida de competitividad no viene dada solo de la imposición de aranceles sino también por la apreciación del euro frente al dólar, lo que no solo afecta a las exportaciones a Estados Unidos sino a otras que usen el dólar como tipo de cambio de referencia, como es el caso de América latina o el sudeste asiático.

EL PIB PER CÁPITA, SIN CONVERGENCIA

Sin embargo, Cardoso ha incidido en que, a pesar del incremento económico, el PIB per cápita "crece al mismo ritmo que en el resto de España", lo que impide que haya una convergencia y hará que el ingreso per cápita castellanomanchego sea alrededor del 80% del de la media española.

Esto se basa en que tanto los salarios como la productividad están teniendo un crecimiento "mucho más moderado", ha expuesto.

En todo caso, desde BBVA Research observan un crecimiento de los salarios "que se empieza a situar por encima de la inflación", con unos convenios con subidas de alrededor del 3% de media y una subida de precios de en torno al 2,5%.

Por esta razón, Cardoso ha indicado que en la medida que los hogares vayan recuperando poder adquisitivo podrán continuar incentivando en consumo.

LA VIVIENDA, EN DÉFICIT

Finalmente, Miguel Cardoso ha expuesto que, si bien la previsión es que en Castilla-La Mancha se construyan unas 7.000 viviendas, el ritmo necesario debería ser de entre 14.000 y 15.000 para reducir el déficit entre las nuevas familias formadas y las viviendas disponibles.

En este sentido, ha manifestado que el déficit actual de vivienda representa en estos momento alrededor de un 40% de los hogares que se han creado entre 2021 y 2025 y, con las expectativas de BBVA Research, podría aumentar hasta el 70%, lo que implica que la vivienda construida solo podría cubrir un 30% de dichos hogares.