El Belén Monumental de la Diputación de Cuenca incorpora dos de los monumentos más emblemáticos de Gustavo Torner

Belén Monumental de la Diputación de Cuenca - EUROPA PRESS

CUENCA 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El espíritu del artista conquense Gustavo Torner, fallecido este 2025 a los 100 años de edad, está presente este año en el Belén Monumental de la Diputación Provincial, que ha incluido en su paisaje dos de sus más célebres esculturas de la provincia: el Monumento a la Constitución, situado en la Plaza de Mangana y el Monumento a la Madera, ubicado en Tejadillos, el corazón de la Serranía de Cuenca.

La fundación del Hospital de Santiago se ha encargado un año más de la instalación de este belén que cuenta con más de 400 piezas, algunas de ellas dinámicas, y en el que conviven las escenas propias del Nacimiento del Niño Jesús con paisajes propios de las comarcas de la provincia.

Las Casas Colgadas, las calles de Alfonso VIII y el Sagrado Corazón de Jesús son algunos de los símbolos de la ciudad de Cuenca que aparecen representados en este belén que se podrá visitar hasta el próximo 5 de enero.

El obispo de Cuenca, José María Yanguas, ha bendecido esta Nacimiento con unas palabras en la que ha recordado que "la paz es la palabra clave de la Navidad", por lo que ha pedido que haya "paz en las familias, paz en los corazones y paz en el mundo".

El presidente de la Diputación de Cuenca, Álvaro Martínez Chana, se ha sumado a ese llamamiento del obispo y además, tras los problemas de salud que ha sufrido ese año, ha querido también "dar gracias a Dios, porque estoy hoy aquí, con vosotros, y celebro la vida, que es algo que hay que celebrar todos los días del año, pero especialmente en estas fechas".

"Estamos aquí de paso, pero en ese paso, merece la pena pasarlo bien", ha concluido el presidente provincial, que ha invitado a todos los conquenses a pasar estos días por el Palacio.

Varias autoridades y representantes del tejido social de Cuenca han asistido a la inauguración del Belén Monumental, que ha contado con la interpretación de varios villancicos a cargo del Coro del Conservatorio.