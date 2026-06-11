Bellido aboga por ayudar al Estado y a las CCAA para que le den cierta agilidad a la contratación pública

El presidente de las Cortes durante su intervención en la apertura de la reunión entre el Tribunal de Cuentas y los Órganos de Control Externo de las Comunidades Autónomas (OCEX). - CARMEN TOL2/CORTES

TOLEDO 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido, ha abogado por ayudar al Estado y a las comunidades autónomas para que le den cierta agilidad a la contratación pública.

En este punto, ha propuesto a los órganos de fiscalización de las cuentas de la Administración un perfeccionamiento del equilibro entre el control del gasto y la agilidad en las contrataciones, sobre todo en los ayuntamientos más pequeños, tal y como han informado las Cortes en nota de prensa.

"Si no hay control, no hay democracia; pero si solo hay control, tampoco hay democracia", ha reflexionado durante su intervención en la apertura de la reunión entre el Tribunal de Cuentas y los Órganos de Control Externo de las Comunidades Autónomas (OCEX), que por vez primera vez se ha celebrado en Toledo.

Bellido ha agradecido el trabajo que está llevando a cabo desde su puesta en marcha en 2022 la Cámara de Cuentas de Castilla-La Mancha que preside Fernando Andújar y que ha tomado el relevo a la Sindicatura de Cuentas, suprimida en 2014. "No fue solamente un recorte en cuestiones de gasto, sino sobre todo de democracia".

Durante su intervención en la sede de este órgano, en el Palacio de Benacazón de Toledo, el presidente de las Cortes Regionales ha aprovechado para reflexionar sobre la labor de fiscalización que llevan a cabo estos órganos, "que han mejorado la confianza en la administración", a la vez que ha alertado de situaciones en las que "las administraciones, particularmente sus representantes electos, están atenazados en una maraña administrativa que impide funcionar".

Así, ha aprovechado para lanzar la propuesta a los presentes de "ayudar a la Administración General del Estado y a las comunidades autónomas, en el ámbito de sus competencias, a introducir mecanismos que permitan una cierta agilidad en la contratación pública".

A juicio de Bellido, se hace necesario "hacer la síntesis para producir un buen servicio público, que es a lo que nos debemos, pero considerando que nuestra función es ante todo respetar el interés general y servir a la ciudadanía".

Y, tras exponer el ejemplo de algunos municipios pequeños con complicaciones, ha insistido en encontrar "esa fórmula para controlar más y mejor, pero a la vez para establecer mecanismos que, sobre todo a los municipios más pequeños, les permitan cumplir con su función democrática de contratar y de gastar los recursos públicos".