Bellido lamenta que el sexto periodo de sesiones de las Cortes haya finalizado "con más leyes" pero "con menos consenso"

El presidente de las Cortes de C-LM, Pablo Bellido. - CORTES DE C-LM

TOLEDO 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido, ha ofrecido este lunes su balance del sexto periodo de sesiones del Parlamento regional en la legislatura, que ha concluido, ha dicho, "con más leyes y menos consenso".

Bellido, que ha ofrecido una rueda de prensa este lunes, ha manifestado que "a pesar de que la actividad ha sido más productiva, no somos capaces de alcanzar acuerdos", poniendo de manifiesto que, de las cinco leyes aprobadas en este periodo, únicamente la modificación de la Ley de Ordenación de Servicios Farmacéuticos de Castilla-La Mancha ha salido adelante sin votos en contra.

Además, ha enfatizado que los consensos que hubo "en el pasado" en la Cámara autonómica en asuntos como la violencia machista o el colectivo LGTBI "se han diluido". "Solamente hemos conseguido una declaración institucional de apoyo a las personas afectadas por el cáncer colorrectal, pero el resto de cuestiones es imposible", ha lamentado.

En este sentido, ha considerado que hay "elementos muy sencillos que todo el mundo podría comprender" como las declaraciones de los derechos humanos y los derechos de la infancia, la lucha contra la violencia machista y el apoyo a sus víctimas, asuntos que "no deberían concitar grandes esfuerzos" para poner a todos de acuerdo.

"¿Qué ideología va a oponerse a los derechos humanos? ¿Es razonable una ideología que cree que hay niños en el mundo que no merecen una protección especial? ¿Tenemos que preguntar la nacionalidad, la religión o la raza de un niño para que merezca nuestro apoyo y sea feliz?", se ha preguntado.

Así, aunque ha reconocido que no está en sus manos "alterar el programa ideológico de algunos partidos" cree que hay "cuestiones sensatas, sencillas y elementales que tienen que ver con la humanidad y deberían ponerse por encima los derechos de las personas antes que las ideologías políticas".

Misma opinión que le merece el cambio climático, apuntando que "uno puede opinar que las respuestas pueden ser unas u otras" pero ha rechazado la posiblidad de "negar la evidencia".

Todo ello, ha opinado, es consecuencia de que también hay "un cambio climático" en la política española, "un calentamiento producido por posiciones más extremas e intransigentes que han dilapidado los acuerdos".

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

En cuanto a la actividad del Parlamento en este sexto periodo de sesiones, Bellido ha enumerado que se han producido 41 sesiones de la Junta de Portavoces y la Mesa de las Cortes desde enero, así como 13 comisiones y 13 plenos, en los que se han producido 78 intervenciones de integrantes el Consejo de Gobierno, que además ha respondido por escrito a 1.105 preguntas y 65 peticiones de documentación.

En este periodo se han aprobado tres proyectos de ley: la Ley de Medidas Administrativas y Tributarias --también conocida como Ley de Acompañamiento de Presupuestos--, la modificación de la Ley de Servicio Farmacéutico y la modificación del Estatuto de las Personas Consumidoras.

Además, se han aprobado dos proposiciones de ley socialistas, la de Evaluación Ambiental y la de Medidas Urgentes en Materia de Vivienda y Suelo, "quizá la que más demanda y expectativa había generado".

Además, ha recordado que en estos momentos se está tramitando también el Proyecto de Ley de espectáculos públicos y actividades recreativas, que será abordado en comisión ya en septiembre.

En su repaso a la vertiente institucional, Bellido ha valorado la apertura de puertas de la sede en Toledo a la ciudadanía, que se lleva a cabo con los plenos sociales y, sobre todo, con el programa 'Cortes Abiertas' para conocer el parlamento en visitas guiadas concertadas para grupos cerrados y en jornadas de puertas abiertas. Desde enero, han pasado por el antiguo Convento de San Gil 2.700 personas.

"Nos gusta recibir a la sociedad para escucharla, dejar que nos impregne con sus impresiones, demandas, críticas y sugerencias", ha ensalzado.

Además, el presidente del Parlamento autonómico ha remarcado la presencia de la institución en el territorio a través de dos ejes de acción: las visitas de la Presidencia en diferentes actos y municipios a lo largo del calendario anual y la itinerancia de dos exposiciones sobre feminismo, 'Mujeres y comunidad' y 'Sufragistas en los años 20', que han llegado a once pueblos más en este semestre gracias a un acuerdo de colaboración con la Federación de Municipios y Provincias (FEMP) de la región.

En este periodo, las Cortes regionales han vuelto a celebrar el Día de la Región con programación especial, se han adherido a la Hora del Planeta o al Día del Orgullo LGTBI, han participado en las Conferencias de Presidencias de Parlamentos Regionales de España (Coprepa) y Europa (Calre) y han mantenido acciones en colaboración con la Universidad de Castilla-La Mancha y la Universidad de Alcalá.

Como principal novedad, celebraron con Unicef en abril el I Foro 'Crecer con Bienestar: salud mental en la infancia y la adolescencia', en la Real Fundación de Toledo, que permitió reflexionar desde la capital regional sobre un asunto de interés nacional con expertos.