Bellido resalta el papel de las asambleas regionales para consolidar Europa como modelo de justicia y derechos humanos

El presidente de las Cortes de C-LM, Pablo Bellido, en las reuniones de la Conferencia de Asambleas de Regiones de Europa. - CORTES DE C-LM

TOLEDO 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido, ha resaltado este miércoles el papel que juegan las asambleas regionales para "consolidar Europa" como "modelo de justicia, igualdad, derechos humanos y libertades", justo en un momento en que "es más necesaria que nunca".

Lo ha hecho tras participar este miércoles en las reuniones del Comité Permanente y del Plenario de la Conferencia de Asambleas Legislativas de Regiones de Europa (CALRE) que ha acogido el Parlamento de Canarias en su sede de Santa Cruz de Tenerife, han informado la Cortes en nota de prensa.

"Las asambleas regionales europeas son muy importantes porque contribuyen a consolidar Europa" desde los territorios que la conforman, justo en un momento histórico en que "es más importante que nunca, con un planeta que se siente amenazado por autocracias y por tiranías que quieren marginar y restringir los derechos de los ciudadanos y ciudadanas".

Frente a estos riegos, "Europa representa la justicia, la ley y la equidad y la igualdad", ha recordado el presidente del Parlamento de Castilla-La Mancha, que considera que los parlamentos territoriales y los instrumentos de colaboración como CALRE contribuyen a "construir una Europa que sea un modelo de justicia, Derechos Humanos y libertad".

Durante esta jornada, que ha reunido de manera presencial y telemática a una treintena de asambleas participantes, los coordinadores de los grupos de trabajo han expuesto la actividad que están llevando a cabo en diferentes ámbitos de interés común.

La asamblea castellanomanchega se encuentra al frente de un grupo de trabajo sobre accesibilidad para personas con discapacidad, un asunto cuya "importancia" queda constada en el desarrollo desde la pasada legislatura de un Plan de Accesibilidad y cuya experiencia pretende compartir con el resto de asambleas legislativas europeas.

"Vamos a prolongar durante un año más este grupo de trabajo para intentar, a través del intercambio de ideas, mejorar todos los parlamentos regionales europeos en universalidad, para que todos los ciudadanos y ciudadanas que forman parte de la sociedad puedan acceder de manera sencilla y natural, física y también telemáticamente, a toda la información que se genera en su asamblea legislativa", ha explicado Bellido.