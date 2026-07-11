Belmonte acogerá el VII Concurso de Pintura Rápida 'Vinos de La Mancha' en septiembre

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CUENCA, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

La localidad de Belmonte, ubicada en plena Mancha conquense, servirá de escenario el 19 de septiembre para la celebración del VII Concurso de Pintura Rápida 'Vinos de La Mancha'. Una cita que volverá a unir vino, arte y patrimonio en el marco de los certámenes 'Vino y Cultura' que anualmente convoca la Denominación de Origen La Mancha.

El certamen, abierto a pintores mayores de edad residentes en España, busca fomentar la creatividad y poner en valor la riqueza patrimonial, paisajística y cultural asociado a la cultura del vino en uno de los municipios más emblemáticos de la zona de producción de la Denominación de Origen La Mancha, tal y como ha informado en nota de prensa.

Durante toda la jornada, los participantes desarrollarán sus obras en distintos espacios de la localidad, cuyas ubicaciones y temáticas serán dadas a conocer a la organización en el momento de la inscripción. El concurso se desarrollará entre las 10.00 y las 18.00 horas, permitiendo a los artistas captar en directo la esencia de Belmonte y su entorno.

Las inscripciones, gratuitas, se podrán realizar enviando un correo electrónico indicando nombre completo, DNI, edad, lugar de residencia y datos de contacto, así como su intención de participar en el concurso, a concursos@lamanchawines.com o a través del área de Cultura del Ayuntamiento de Belmonte en el correo ayuntamiento@belmonte.es

Para este VII Concurso de Pintura Rápida 'Vinos de La Mancha' 2026 se darán en total más de 4.000 euros en premios. Bajo un criterio de jurado asesor, el Consejo Regulador de la Denominación de Origen La Mancha otorgará cinco premios, mientras que el Ayuntamiento de Belmonte concederá un premio especial local.

El jurado valorará la calidad artística, originalidad y capacidad de representación de los espacios y temáticas propuestas, reforzando el vínculo entre la creación artística y el territorio manchego.

Las bases completas del certamen pueden consultarse en la propia web de la Denominación de Origen La Mancha.