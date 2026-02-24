Bendodo apela a la estabilidad y pide a Vox aceptar el mandato de las urnas en Aragón y Extremadura

El vicesecretario nacional del PP, Elías Bendodo, en Malagón. - EUSEBIO GARCÍA DEL CASTILLO/EUROPA PRESS

MALAGÓN (CIUDAD REAL), 24 (EUROPA PRESS)

El vicesecretario nacional del Partido Popular, Elías Bendodo, ha defendido la necesidad de anteponer la gobernabilidad y la estabilidad a las diferencias entre partidos en las negociaciones con Vox para formar gobierno en Aragón y Extremadura.

Así se ha pronunciado este martes desde Malagón (Ciudad Real), tras las críticas del líder de Vox, Santiago Abascal, al decálogo planteado por el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, para gobernar en ambas comunidades tras los comicios autonómicos.

Bendodo ha subrayado que "lo más importante es que se empiezan a dar los primeros pasos para formar un gobierno" en ambas comunidades y que tanto el PP como Vox deben "aceptar la realidad de las urnas y el mandato de los ciudadanos".

En este sentido, ha advertido que "ni el PP ni Vox pueden defraudar las expectativas de los ciudadanos de que el PP siga gobernando en Extremadura y en Aragón y que lo hagan los dos de la mano".

Bendodo ha enmarcado la situación en un proceso de negociación en el que "cada uno tiene su proyecto" y ha recordado que PP y Vox "son partidos distintos" y, por tanto, cuentan con modelos propios.

No obstante, ha insistido en que debe anteponerse "la gobernabilidad, la estabilidad y la decisión de los ciudadanos en las urnas a las diferencias que puede haber entre un partido y otro".

"Política es hablar, política es negociar y la política es pactar. En ese orden", ha afirmado, para añadir que las conversaciones "están empezando" y que espera que puedan continuar hasta alcanzar un acuerdo que garantice estabilidad en ambos territorios. "Es un proceso que se ha iniciado y que yo espero que llegue a buen puerto", ha remarcado.

"RESPETUOSO" CON LAS CUESTIONES INTERNAS DE VOX

Preguntado por las discrepancias internas en Vox y por las voces críticas dentro de esa formación, Bendodo ha asegurado que el PP es "absolutamente respetuoso con las cuestiones internas de cualquier partido", siempre que no afecten al conjunto de los ciudadanos o a decisiones de gobierno, y ha recalcado que no entran a valorar la situación interna de Vox.