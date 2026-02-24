Núñez reivindica el pacto con Vox como vía para gobernar en C-LM y apuesta por no "mentir" como Page con Podemos

El presidente del PP de C-LM, Paco Núñez. - EUSEBIO GARCÍA DEL CASTILLO/EUROPA PRESS

MALAGÓN (CIUDAD REAL), 24 (EUROPA PRESS)

El presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha reivindicado el pacto con Vox como vía legítima para alcanzar el Gobierno regional a partir de 2027 en un escenario sin mayorías absolutas y ha asegurado que no hará lo que, a su juicio, hizo Emiliano García-Page en 2015, cuando dijo que no pactaría con Podemos y finalmente incorporó a su secretario general al Ejecutivo autonómico.

Lo ha hecho después de que el presidente de la Diputación de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde, apuntara en una información publicada por Europa Press al crecimiento de Vox como clave para que Núñez desbanque a Emiliano García-Page de la Presidencia regional.

Núñez ha subrayado que el PP ha dejado claros sus puntos de partida para alcanzar acuerdos: bajar impuestos, reducir la burocracia, desterrar lo que ha denominado "radicalismos desde el punto de vista de la ideología climática" y trabajar por la generación de empleo. A su juicio, son planteamientos que comparte la mayoría de los vecinos de la región.

En este contexto, ha incidido en que, en ausencia de mayorías absolutas "hay que acudir al pacto", pero ha marcado distancias con lo que, según ha afirmado, hizo García-Page en 2015.

El dirigente 'popular' ha recordado que el presidente regional dijo entonces que no pactaría con Podemos y que posteriormente nombró vicepresidente del Gobierno al secretario general de esa formación en Castilla-La Mancha, José García Molina.

"Nosotros eso no lo vamos a hacer", ha afirmado, asegurando que no dirá una cosa para hacer la contraria tras las elecciones.

El líder del PP regional ha sostenido además que el PSOE "se está hundiendo", tanto en encuestas como en resultados autonómicos, y ha citado como ejemplo los casos de Aragón y Extremadura, donde la suma del PP y Vox ha abierto la puerta a acuerdos de gobierno que podrían repetirse en Castilla-La Mancha.

Núñez ha insistido en que el Partido Popular crece "levemente" mientras Vox lo hace "de manera fuerte", lo que, a su entender, posibilita pactos de gobierno entre ambas formaciones.

"Si la suma en este momento propicia que haya un cambio de gobierno, trabajaremos porque haya cambio de gobierno", ha afirmado, reiterando que lo hará con condiciones claras y sin mentir a los ciudadanos.

En todo caso, ha enmarcado esta estrategia en las líneas marcadas por el presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, que, según ha defendido, ha fijado unas condiciones que considera acertadas para alcanzar acuerdos en distintos territorios.