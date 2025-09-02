Bendodo augura que la foto de Sánchez con Puigdemont llegará "más pronto que tarde": "Le da igual vender España"

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez (2i), junto al vicesecretario nacional del PP, Elías Bendodo (i); el alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares (d), y el presidente de la Diputación Provincial de Ciudad Real y del PP-C - Eusebio García del Castillo - Europa Press

CIUDAD REAL 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Política Autonómica, Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, se ha pronunciado ante el viaje de este martes en el que el presidente catalán, Salvador Illa, se encontrará con Carles Puigdemont en Bruselas, una cita tras la que da por hecho que la foto entre el expresidente fugado y Pedro Sánchez se podrá ver "más pronto que tarde".

Tras una reunión de partido en Ciudad Real, ha defendido su teoría asegurando que a Pedro Sánchez "le da igual vender España y hacerse una foto con un prófugo de la justicia, y todo por mantenerse 15 minutos más sentado en el sillón de La Moncloa".

Ha recordado que ha sido Junts el que acaba de "decir la verdad" al respecto de esta reunión, y es que ha sido el independentismo el que "ha obligado a Illa a ir a ver a Puigdemont a Bruselas".

Con todo, ha querido reparar en que Illa es "el tercer interlocutor" del PSOE con Carles Puigdemont, tras Santos Cerdán y José Luis Rodríguez Zapatero, quien "estuvo un par de veces pero ya no es de fiar".