Bewis de la Rosa ensancha lo rural con rap de raíz: "No es que el pueblo sea la salida, es que la ciudad es una cárcel"

La conquense ya cocina un nuevo disco donde dará más presencia a su voz y ensalza los festivales "disidentes" contra la cultura de lo "macro"

CUENCA, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

Bewis de la Rosa, alter ego de Beatriz del Monte, actriz, bailarina y cantante con orígenes en Villamayor de Santiago (Cuenca), acaba de poner el lazo a su primer álbum, que nació con once temas bajo el título 'Amor más que nunca' y que ha crecido con su particular guinda de tres canciones más, alumbradas bajo el paraguas de 'Puchero de Recena'.

Todo un canto al amor y a las raíces con el rap como hilo conductor, una puesta en escena pegada a la tierra y un espíritu musical cuyas letras han flirteado con otros estilos musicales, desde sones cubanos hasta charanga.

En conversación con Europa Press desde el hogar que está construyendo con sus propias manos en un entorno rural de la provincia de Ciudad Real, Bewis de la Rosa explica que la creación de este disco ha sido "un camino de descubrimiento" dentro de su faceta artística, una piedra más en un camino que le trae desde las artes escénicas y que le ha hecho transitar también por el teatro.

Aunque la música siempre ha sido parte de su inquietud artística, 'Amor más que nunca' y el bis que ha supuesto 'Puchero de recena' conforman la cuadratura de un disco que está teniendo "mucha acogida".

"Fue mi niña interior la que me impulsó a hacer esto. No me imaginaba tener este 'feedback' tan amoroso", explica la conquense, quien justifica la necesidad de echar tres puñaos más al disco en forma de canciones. "Estaba tirando de un hilo que todavía tiene condumio", detalla.

Todo ello en una primera experiencia musical bajo el paraguas conceptual de Bewis de la Rosa, donde Beatriz del Monte asegura haber encontrado "un universo creativo donde varios lenguajes son posibles".

Su primer proyecto musical le ha servido además para "cerrar muchas cositas que estaban abiertas" y que engloban "muchas inquietudes artísticas". Este "universo" que representa Bewis de la Rosa tiene, en todo caso, "unos cuantos años por delante para seguir explorándolo".

Todos los retales que componen al personaje de Bewis vienen a "sostener" su discurso y le dan coherencia, razón que le hace intuir que perdurará en el tiempo. "Seguiré haciendo Bewis hasta el día que sienta que es limitante y, entonces, me haré panadera".

VUELTA A LA RAÍZ

Bewis de la Rosa reflexiona sobre el auge de los conceptos musicales que vuelven a fijarse en la raíz folclórica de los orígenes de los artistas, aludiendo a que la generación a la que ella representa es hija de un éxodo rural guiado por unos padres a los que "pintaron en la ciudad un mundo de progreso donde iban a ser más libres".

"Y de repente, nuestra generación se da cuenta de que el Estado del Bienestar que prometían no era de bienestar, y ahora hay necesidad de recuperar cosas antiguas que sí eran importantes y que nos hacían un poco más libres", indica.

Ahora "aparecen muchos grupos de música que ponen en valor el mundo rural", algo que Bewis circunscribe a una necesidad de desprenderse del "ruido externo" de la actual forma de vivir en las ciudades, un ritmo que al final "enferma" a sus habitantes. "Hay necesidad de calma, de sentirnos en cercanía y de compartir experiencias en colectivo", filosofa.

Esa vuelta a la colectividad ilustra parte de la inspiración de la artista conquense, que alerta de que en todo caso hay que trabajar por que esa vuelta a la raíz no se haga de forma superficial para no vaciar de contenido el discurso.

Un ecosistema rural ante el que pide a las administraciones que "saquen sus garras de ahí". "Es el único ápice de libertad que queda. Mucha gente vuelve al pueblo porque es el único espacio donde puede expandirse. No es que el pueblo sea una salida, es que la ciudad es, de alguna manera, una cárcel".

El problema de la despoblación es, en su opinión, un problema "inducido" por parte de las mismas personas que "ahora supone que vienen a arreglarlo". "Pero no lo van a hacer, no interesa. Tenemos que quitarnos la creencia de que van a venir a hacernos, y hacernos nosotras. Cada uno tiene que buscar su manera de coherencia con el entorno, con el ser y con la humanidad".

DESDE EL 'HIP HOP' Y HASTA EL MÁS ALLÁ

Más allá de las raíces de identidad, De la Rosa aborda sus raíces musicales, con origen en la cultura 'hip hop' y desde una perspectiva reivindicativa toda vez que entendió que a través del rap podía "poner sobre la mesa necesidades de cómo se vive en ciertos lugares".

Por ello apela a que la fuerza del rap como protesta no se pierda y es por ello que lo emplea como canal para hablar del acceso a la tierra o a "saberes olvidados". Si bien el rap nació en entornos urbanos, ella los traslada ahora a la ruralidad. "Me decían: '¿A dónde vas, a volver a la misera?', desde un imaginario común de que vivir en el pueblo era empobrecimiento, precariedad mental, que no era válido", defiende.

Catarsis sobre un lienzo en el que la generación que le ha precedido "fue a la ciudad con una idea que luego no se ha cumplido" y que ha provocado "una desconexión de lo comunitario". De todo eso hablan sus letras, a las que etiqueta como 'rap rural' y que defiende armada con un cucharón de madera.

La defensa del rural necesita conectar redes de cercanía y de acortar las distancias entre las personas, buscando un "paradigma común en el que todos y todas nos organicemos de tal manera que no haya que ir a pedirle nada a nadie".

EVOLUCIÓN MUSICAL

En el plano musical, con el rap como materia prima, De la Rosa abre la puerta a la evolución empujada por ganas de cantar más. Con este horizonte, adelanta que en el próximo sofrito musical, ya en cocina, sacará más melodía sin dejar de investigar "sonidos antiguos" desde bolero a ranchera pasando por pasodoble.

"Hay música que me gusta mucho y me gustaría explorar cómo ponerle mi voz y mi discurso para seguir tirando del hilo de lo que quiero contar", esgrime, recordando su cercanía musical con multitud de planteamientos artísticos y reconociendo que su casi vecino Israel Fernández, cantaor de Corral de Almaguer, ha sido su artista más escuchado en una conocida plataforma de música.

FESTIVALES "DISIDENTES" CONTRA "MACROFESTIVALES"

A la hora de llevar su propuesta musical a un escenario, su tabla favorita es la plaza de un pueblo más allá de un festival, "por su cercanía, porque hay público de todas las edades, porque hay oídos que escuchan con reconocimiento, y eso es hermoso".

Desliza también su gusto por actuar en teatros y auditorios recordando su origen de "teatrera empedernida", pero en todo caso no rechaza la idea de ofrecer su propuesta en festivales, aunque muestra su deseo de que estas citas comerciales no sirvan para "promover tanto la música desde un consumo abrasivo de todo" y poder reconvertir estos espacios en "entorno para la celebración y la conexión".

Su puesta en escena parte del ideario de que un concierto ha de servir para "colectivizar las canciones" en "zafarrancho", con parte íntima y con artista y auditorio "mirándose a los ojos" e invitando a bailar "como bailaban nuestras abuelas".

Sobre los macrofestivales, apunta que siguen adoleciendo de paridad y presentan una exigua representación femenina, añadiendo que empiezan a tener un bloque de resistencia en otro tipo de formatos más pequeños y cuidados.

"Los grandes festivales en los que nos quejamos del cartel tampoco me interesan en demasía por lo que se promueve en ellos. Pero en los últimos tiempos las cosas han cambiado y han nacido iniciativas muy potentes en las que yo quiero poner la lupa y darles valor. Esos espacios existen, sin capacidad publicitaria, como un festival macro que lleva grupos macro", reflexiona.

Con esta filosofía, Bewis de la Rosa prefiere las pequeñas citas "de mujeres y hombres disidentes", de las que quizá no se hable, pero "donde todo fluye de manera natural".