Bienestar Social decreta que los servicios mínimos en Castilla-La Mancha sean los de un día festivo

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TOLEDO 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Bienestar Social ha decretado que los servicios mínimos que se establecen respecto de las prestaciones de servicios sociales y centros que gestiona indirectamente durante el próximo miércoles, cuando se ha convocado una Huelga General, son los correspondientes a los mismos efectivos de un día festivo.

Así consta en la resolución que el departamento que dirige Bárbara García Torijano publica en la edición de este lunes del Diario Oficial de Castilla-La Mancha, que recoge Europa Press.

En los centros de trabajo organizados mediante un sistema de varios turnos, la huelga comenzará al inicio del primer turno, aunque este empiece antes de las 00.00 horas del día 11 de noviembre, y finalizará al término del último turno iniciado durante dicho día, aunque se prolongue más allá de las 24.00 horas.

En los centros de trabajo que tengan un único turno que inicie antes de las 00.00 horas del día 11, la huelga comenzará a la hora de inicio de la actividad laboral y finalizará el día 11 de noviembre en la hora en que concluya la misma.

La Consejería sostiene que estos servicios mínimos han sido determinados mediante la ponderación de la duración de la huelga, las especiales necesidades de las personas atendidas y demás circunstancias concurrentes, teniendo en cuenta la naturaleza de los derechos y bienes constitucionalmente protegidos sobre los que aquélla repercute.

El parámetro utilizado ha sido el de establecer, sobre los efectivos personales que habitualmente prestan el servicio en estos centros, los mínimos necesarios para atender las prestaciones que resultan esenciales para las personas usuarias.

La designación de las personas trabajadoras que deben prestar los servicios mínimos que se establecen en esta resolución corresponderá a las personas titulares o responsables de las empresas gestoras o adjudicatarias de los respectivos servicios de la Consejería de Bienestar Social.

Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes ante la Consejera de Bienestar Social, de acuerdo con lo previsto en la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o bien se puede interponer recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, en el plazo de dos meses, conforme a lo previsto en la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa