La Bienvenida volverá a llenarse de ciencia y cultura del 15 al 18 de enero con el VI Festival de las Grullas

La Bienvenida, una pequeña pedanía de Almodóvar del Campo, volverá a llenarse de ciencia y cultura del 15 al 18 de enero con el VI Festival de las Grullas.

Organizado por Descubre Alcudia con la colaboración de la Sociedad de Historia Natural de Ciudad Real (SHNCR), este festival, que se desarrolla en el corazón del Parque Natural Valle de Alcudia y Sierra Madrona, un lugar de especial belleza y con alto valor tanto natural como histórico-cultural por estar a los pies del Monumento Natural Volcánico de Los Castillejos de La Bienvenida, incluido en el Geoparque Volcanes de Calatrava, y del importante yacimiento arqueológico de Sisapo.

Según informa la organización, las actividades darán comienzo el jueves 15 de enero con una charla para los alumnos del I.E.S. 'San Juan Bautista de la Concepción' de Almodóvar del Campo.

Bajo el título 'Grullas y Dehesas en el Valle de Alcudia' será impartida por el miembro de la Sociedad de Historia Natural de Ciudad Real, Ángel Arredondo.

El sábado 17 de enero en la aldea de La Bienvenida se realizarán de forma paralela actividades de talleres, cuentacuentos y juegos para el disfrute y aprendizaje de los más pequeños y una sesión de charlas para los asistentes al festival: 'La Grulla común' impartida por José María Traverso, ornitólogo y anillador científico, miembro de la asociación Grus Extremadura.

'De Fan a Aprendiz: persiguiendo grullas con los genios del anillamiento', impartida por Patricia García Alonso, mostrará los proyectos de anillamiento de grullas en el norte de Europa.

LA GRIPE AVIAR, PRESENTE EN LAS CONFERENCIAS

Ese día también habrá otras conferencias, como 'Conviviendo con Grullas: diferentes formas de gestión' impartida por el naturalista y fotógrafo de naturaleza, Uge Fuertes Sanz, y 'Gripe Aviar H5N1: una enorme amenaza para la conservación de la biodiversidad', impartida por la Doctora en Veterinaria especializada en Virología, Elisa Pérez Ramírez, perteneciente al Centro de Investigación en Sanidad Animal (CISA), INIA-CSIC.

El Centro de Recuperación de Fauna Silvestre 'El Chaparrillo', dependiente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, colabora en el festival con la liberación de aves recuperadas en el centro y que viven en los hábitats de la zona.

La tarde del sábado continuará con una visita interpretada al Yacimiento Arqueológico de Sisapo, cuyos orígenes se remontan a finales del siglo VIII a.C.

Y finalizará con la actividad 'Atardecer en Los Castillejos', una observación interpretada del paisaje y la avifauna desde el Monumento Natural Volcánico.

El sábado por la noche en el gastrobar 'La Merina Negra' de Almodóvar del Campo se hará entrega del premio 'Grullero del año', reconocimiento que la organización del festival otorga cada año a personas y entidades por su labor en la conservación y difusión de los valores naturales del Valle de Alcudia y que en esta edición recae 'ex aequo' en la veterinaria de fauna Elena Crespo Junquera y en el técnico en manejo y gestión de fauna Juan Andrés Ceprián Rodrigo, trabajadores del Centro de Recuperación de Fauna Silvestre 'El Chaparrillo' de Ciudad Real.

El festival concluirá la mañana del domingo 18 de enero, de nuevo en La Bienvenida, con una ruta interpretada por el Valle de Alcudia bajo el título 'Grullas, Dehesas y otras Aves', donde los asistentes disfrutaran de la belleza de este entorno natural.

La organización invita a todas las personas interesadas a inscribirse en este evento en el enlace https://goo.su/AbGLa. Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 14 de enero.