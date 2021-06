Blanca Fernández afirma que en Colón está "el PP que pierde las elecciones"

GUADALAJARA, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Igualdad y portavoz del Gobierno regional, Blanca Fernández, ha asegurado sobre la manifestación de Colón, que congrega en este domingo a los partidos de derecha, que "va a estar el PP que pierde las elecciones".

"En Colón no va a estar el PP que gana las elecciones y, por tanto, representa al conjunto de la ciudadanía porque los barones que gobiernan entienden que la confrontación no es el camino. Ya saben ustedes lo que opinamos de los indultos, creemos que no se dan las circunstancias, se puede decir alto y claro, sin crispar y sin confrontar", ha agregado a preguntas de los medios.

Fernández ha participado en un acto público del PSOE en Guadalajara junto al presidente de las Cortes regionales y secretario general del PSOE en la provincia, Pablo Bellido, ha informado el PSOE en nota de prensa.

Precisamente, Bellido también ha hecho valoraciones en torno a cómo afronta la derecha la salida de la crisis. "Hoy se concentran en Colón la derecha extrema con la extrema derecha y lo hacen como siempre para dividir".

El secretario provincial del PSOE ha indicado que algunos de los que participan hoy en la concentración pudieron evitar la situación en la que metieron a Cataluña y España, sin embargo, "mandaron a Piolín, se cruzaron de brazos y se dedicaron a leer el Marca".

Frente a esta actitud de confrontación del PP, el PSOE continuará "con sus compromisos con las personas, defendiendo la Sanidad, la Educación, las políticas públicas y también ayudando a los sectores que peor lo han pasado en esta crisis", ha concluido Bellido.

EL GOBIERNO CUMPLIRÁ

Durante el acto, Blanca Fernández ha asegurado que el Gobierno de Castilla-La Mancha cumplirá con sus compromisos a pesar de la pandemia, que bajo ningún concepto servirá de excusa.

A punto de llegar al ecuador de la legislatura, Fernández ha avanzado que "hemos cumplido más del 50 por ciento de los compromisos del Gobierno presidido por Emiliano García-Page" y ha recordado que hoy hay en ejecución 1.000 millones de euros en infraestructuras sanitarias, entre ellas la ampliación del Hospital Universitario de Guadalajara, que van a hacer "que tengamos una de las sanidades públicas más avanzadas de toda España".

Además, Fernández ha recordado que Castilla-La Mancha es también la comunidad autónoma de España que más ayudas directas ha destinado a los sectores que peor lo están pasando como consecuencia de la pandemia, 350 millones tras la última convocatoria, así como la que mayor esfuerzo ha realizado en relación a su PIB --el doble que la media nacional-- para contratar a más profesionales de la sanidad, más rastreadores o más docentes.

Y es que, una de las conclusiones que ha dejado muy clara Blanca Fernández es que "no nos podemos permitir el lujo de volver a los recortes del Partido Popular en ningún terreno, y menos aún en el ámbito sanitario".

Fernández se ha pronunciado así en declaraciones a los medios de comunicación en Guadalajara, donde ha participado en un acto público del PSOE celebrado en el merendero de San Roque junto al secretario general del PSOE en esta provincia, Pablo Bellido, y la secretaria general del PSOE de Guadalajara, Sara Simón.

COMPROMISO EN LA LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

En el acto, Fernández ha reafirmado el compromiso del Gobierno de Castilla-La Mancha en la lucha contra la violencia machista en todas sus formas y manifestaciones y ha lanzado un mensaje claro a las víctimas: "Estamos con ellas, no las vamos a dejar nunca a un lado y pueden contar con el Gobierno de Castilla-La Mancha".

"Vamos a hacer todo lo posible para que puedan salir del círculo de la violencia", ha recalcado Fernández, quien ha subrayado que "hoy invertimos 18 millones de euros en luchar contra la violencia machista en Castilla-La Mancha, y todo nos parece poco porque nuestra competencia es garantizar que las mujeres que son víctimas y sus hijos e hijas tengan una mano tendida permanentemente", ha subrayado.

Fernández ha recordado que en los últimos diez años han pasado 15.000 víctimas por los recursos de acogida de Castilla-La Mancha. "Mujeres que han tenido que salir huyendo de su hogar para que no las mataran a ellas o a sus hijos e hijas, eso evidencia que estos recursos son necesarios y evidencia que la violencia de género existe, y que los discursos negacionistas lo único para lo que pueden servir es para empoderar a los maltratadores y para debilitar a las víctimas", ha incidido.

En este contexto, la consejera de Igualdad ha lanzado un mensaje de unidad a toda la ciudadanía, a todas las instituciones y al conjunto de los partidos políticos "para que nos olvidemos de la confrontación y pensemos en las mujeres, niños y niñas que hoy tienen en riesgo su vida".

CONFRONTACIÓN EN LA PLAZA DE COLÓN