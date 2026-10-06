Blanca Fernández reclama más financiación para que Ciudad Real pueda afrontar sus grandes infraestructuras pendientes

Archivo - La delegada de la Junta de Comunidades en Ciudad Real, Blanca Fernández - JCCM - Archivo

CIUDAD REAL, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Autovía del IV Centenario y la conexión entre Ciudad Real y Toledo seguirán pendientes mientras Castilla-La Mancha no cuente con una financiación autonómica suficiente para asumir este tipo de infraestructuras.

Así lo ha advertido la delegada de la Junta en Ciudad Real, Blanca Fernández, en una entrevista concedida a Europa Press en la que ha reclamado más recursos del Estado para una provincia que, asegura, todavía tiene "importantes déficits" en materia de comunicaciones.

Fernández sostiene que el Gobierno de Emiliano García-Page "no renuncia a nada", pero admite que las cuentas regionales tienen buena parte de sus recursos comprometidos en servicios públicos esenciales. "Siete de cada diez euros se destinan a sanidad, educación y bienestar social", recuerda.

Por eso, al ser preguntada por la histórica reivindicación del Campo de Montiel para prolongar la Autovía del IV Centenario, la delegada es clara. "Si en la próxima legislatura contamos con esa financiación, no me cabe duda de que va a haber autovía del IV Centenario".

La infraestructura, proyectada inicialmente para conectar Ciudad Real con Valdepeñas, quedó interrumpida después de ejecutarse únicamente su primer tramo entre la capital y Granátula de Calatrava.

Su continuación lleva años figurando entre las principales reivindicaciones de la zona y recientemente el propio Gobierno regional volvió a vincular su desarrollo a una mejora de la financiación autonómica.

Fernández enmarca esta reclamación en la posición que viene manteniendo García-Page frente al debate sobre el nuevo sistema de financiación.

A su juicio, Castilla-La Mancha necesita una financiación "lógica y razonable" que garantice "la igualdad de los españoles, vivan donde vivan", y rechaza un modelo que, según denuncia, esté pensado fundamentalmente para satisfacer las exigencias de Cataluña.

MÁS REIVINDICACIONES

No es la Autovía del IV Centenario la única infraestructura que Fernández coloca sobre la mesa. La delegada cita también la autovía entre Ciudad Real y Toledo, una conexión reivindicada desde hace décadas y que continúa sin resolverse.

"Nosotros no renunciamos a la autovía del IV Centenario, por poner un ejemplo, no renunciamos a la autovía Ciudad Real-Toledo", recalca, aunque reconoce que proyectos de esta envergadura requieren recursos que no siempre pueden encontrarse en otras vías de financiación.

Pone como ejemplo la Tubería Manchega, cuya ejecución ha podido apoyarse en fondos europeos y en recursos canalizados a través del Ministerio para la Transición Ecológica y Acuaes.

"Cuando hablamos de otras infraestructuras como son las carreteras, no puedes recurrir a fondos europeos. Hay que hablar de financiación autonómica", resume.

La delegada insiste así en que Ciudad Real todavía necesita mejorar sus comunicaciones y sitúa ambas autovías entre los retos que deberían afrontarse durante la próxima legislatura.

120 VIVIENDAS ENTRE 350 Y 400 EUROS AL MES

Junto a las infraestructuras, Fernández identifica la vivienda como el "gran problema" que afronta actualmente la provincia, pese a recordar que Ciudad Real continúa teniendo precios inferiores a los de buena parte del país.

La principal actuación que prepara la Junta en la capital pasa por convertir edificios públicos que han quedado vacíos tras el traslado de servicios a la Ciudad Administrativa en viviendas destinadas al alquiler asequible.

El proyecto más avanzado es el de Nuevos Ministerios, en la calle Alarcos, donde el Ejecutivo regional prevé habilitar en una primera fase unas 120 viviendas.

Según Fernández, los alquileres rondarán "los 350, como mucho 400 euros al mes", dependiendo del tamaño y del número de habitaciones.

No se tratará, precisa, de vivienda destinada exclusivamente a situaciones de extrema vulnerabilidad, sino especialmente a jóvenes, familias y trabajadores de rentas medias que encuentran cada vez más dificultades para emanciparse o asumir un alquiler.

"Estamos pensando en esa familia joven, con hijos, para la que es un auténtico agobio poder pagar el alquiler", explica.

La Junta ya ha elaborado una memoria técnica y trabaja en los pliegos para licitar la actuación. La intención es que el proyecto quede licitado antes de que termine la legislatura, aunque las obras podrían prolongarse alrededor de dos años debido a las dimensiones del edificio.

Fernández avanza además que el Gobierno regional estudia otros modelos, entre ellos fórmulas de coliving o cohousing destinadas a personas mayores, y asegura que la vivienda tendrá "un capítulo muy importante" tanto en la próxima campaña electoral como en el futuro programa del PSOE castellanomanchego.

"UNA LEGISLATURA MUY INVERSORA"

En su balance provincial, Fernández define estos años como "una legislatura muy inversora" y sostiene que las inversiones comprometidas se han ejecutado o están actualmente en marcha.

Solo este otoño, destaca, se movilizarán más de 80 millones de euros en infraestructuras sanitarias, entre proyectos como la ampliación del Hospital Mancha Centro, los centros de salud de Herencia y Ciudad Real IV o el de Albaladejo.

A ello suma actuaciones como la Ciudad Administrativa, la Tubería Manchega, el Campus Biosanitario o el Plan de Modernización Ciudad Real 2025.

Más allá de las obras, la delegada pone el foco en la evolución económica de la provincia. Asegura que Ciudad Real es la primera provincia española en crecimiento de la tasa de ocupación y la segunda en crecimiento de las exportaciones, que durante los siete primeros meses del año superaron los 1.600 millones de euros.

También calcula que la provincia puede cerrar 2026 cerca de las 29.000 empresas, frente a las alrededor de 22.000 existentes cuando el PSOE llegó al Gobierno regional.

"La provincia va razonablemente bien", concluye Fernández, aunque sin dar por cerrado el trabajo.

Vivienda, comunicaciones y financiación aparecen ahora como tres de los principales asuntos pendientes para una próxima legislatura en la que la Junta quiere mantener la inversión en los servicios públicos al tiempo que intenta desbloquear proyectos reclamados durante años por Ciudad Real.