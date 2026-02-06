Bolaños de Calatrava se prepara para un Carnaval lleno de color, música y participación

Programa de Carnaval en Bolaños de Calatrava - AY BOLAÑOS DE CALATRAVA

CIUDAD REAL 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Bolaños de Calatrava, a través de su Concejalía de Festejos, ha desvelado este viernes la programación oficial del Carnaval 2026, que se celebrará del 13 al 21 de febrero. Bajo una apuesta decidida por la variedad y la convivencia, el consistorio ha diseñado un calendario de eventos que combina la tradición local con espectáculos innovadores para todas las edades.

El pistoletazo de salida tendrá lugar el viernes, 13 de febrero, en la Casa de Cultura con la segunda edición de 'Tu jeta me suena';, a cargo de la Banda de Música Maestro Víctor Sancho. Tras el éxito del año pasado, este espectáculo de parodias y estilos musicales promete abrir las fiestas con la mejor de las sonrisas, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

La noche continuará en la Carpa Municipal con el pregón de la Hermandad de la Santa Raspa y el tributo a los 70, 80 y 90 de 'El Tributazo'.

La infancia tendrá un lugar destacado en este Carnaval. El sábado 14 se celebrará el Desfile Infantil (con premios para categorías individuales, parejas y grupos), seguido de la Discoparty y tardes de baile y animación: el domingo con 'Cantajuegos Musical';, el lunes con el 'Baile del Café' infantil y el 'Tardeo Infantil' del martes.

Uno de los momentos más esperados será el Martes Callejero (17 de febrero). Bajo la temática 'Bravo por la música', la Hermandad de la Santa Raspa y el Ayuntamiento invitan a un gran pasacalles que recorrerá los locales colaboradores, culminando en un gran tardeo y baile nocturno en la Carpa Municipal con el trío Yesvi.

TRADICIÓN Y DESPEDIDA: EL ENTIERRO DE LA SARDINA

El miércoles 18 de febrero, el luto y la sátira tomarán las calles de Bolaños con el Entierro de la Sardina. El cortejo fúnebre, organizado por la Hermandad de la Santa Raspa, recorrerá el centro del municipio hasta la quema del simbólico pez en el aparcamiento junto a la calle Alabarderos.

El sábado 21 de febrero llegará el plato fuerte: el XLIII Desfile Regional de Carrozas, Comparsas y Murgas. Este evento, referente en la provincia, destaca no solo por su vistosidad sino por sus suculentos premios, que incluyen el 'Berenguela de Honor' y 3.000 euros para el ganador absoluto, además de premios de hasta 2.100 euros en categoría de carrozas y 1.200 euro en comparsas.

La música en vivo será una constante. La Carpa Municipal vibrará cada noche con orquestas de prestigio como Gran Danubio's Show, Sonital, Envyend, Samil y la Orquesta Pentagrama, que cerrará las fiestas.

Por su parte, los mayores (y no tan mayores) tendrán su espacio propio en el Casino de la Verja, donde los días 15, 16 y 17 de febrero se celebrarán los tradicionales Bailes del Café y el divertido Concurso del Baile de la Escoba.

La concejala de festejos, Angelines de Toro, ha destacado el esfuerzo del Ayuntamiento por mantener vivo el espíritu de estas fechas. "Hemos trabajado para ofrecer un Carnaval que llegue a cada rincón de Bolaños y a cada grupo de edad".

"Queremos que nuestras calles se llenen de ingenio y alegría, pero siempre desde el respeto. Invito a todos los bolañegos, y a quienes nos visitan, a participar activamente, a disfrazarse y a disfrutar sanamente de esta programación que con tanto cariño hemos preparado", ha manifestado.