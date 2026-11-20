Visita de Félix Bolaños a Cuenca. - EUROPA PRESS

CUENCA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, cree que en el debate entre los dos principales candidatos a la presidencia del Gobierno de este jueves "vimos un candidato, educado y respetuoso, explicando sus propuestas, explicando su proyecto que era Pedro Sánchez. Y otro faltón, maleducado, interrumpiendo todo el rato, con pocos argumentos y con multitud de mentiras, como están acreditando los medios, que era el candidato Alberto Núñez Feijóo".

"Esto deja claro que hay dos modelos en nuestro país", ha señalado el ministro a preguntas de los medios de comunicación durante una visita a Cuenca, ante los que ha declarado que "hay que ir a votar el día 29, por el modelo en el que estamos trabajando, por hacer una España mejor cada día, reforzar el estado del bienestar y hacerlo con educación y buena política".

"No es necesario faltar el respeto a nadie", ha dicho sobre Feijóo, si bien tiene la sensación de que en el debate "nos estábamos dirigiendo a públicos diferentes. Él se estaba dirigiendo a ese electorado fronterizo del Partido Popular y Vox, donde cabe el insulto, interrumpir e inventarte las cifras. No sé si logró algo, pero al menos lo intentó".

Por otro lado, considera significativo "que Pedro Sánchez hablara seis veces del estado de bienestar y Feijóo ninguna, porque en este torrente de mentiras, al menos podía haber hecho alguna" y que el candidato del PP "hiciera un rictus y se fuera para atrás", cuando Sánchez le propuso blindar la revalorización de las pensiones en la Constitución".

"Se les ve la patita, porque al Partido Popular y Vox representan una agenda masiva de recortes en nuestro país, mientras el Partido Socialista quiere seguir avanzando y reforzar el bienestar y los servicios públicos", ha concluido su balance del debate".

ALERTA SOBRE LA DESAPARICIÓN DE JUZGADOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO

Respecto a otras cuestiones, Bolaños ha comentado el último asesinato de violencia machista en España, que se ha producido este viernes, para manifestar su condena "que nos obliga a seguir tomando medidas".

"El Partido Socialista aprobó la Ley contra la Violencia de género. La derecha estuvo en contra y la recurrió entre los tribunales y Vox, la ultraderecha, está hablando de derogar esa ley, con lo cual se acabarían, por ejemplo, los tribunales especializados en violencia sobre la mujer", ha advertido.

"Imaginen lo que viene con la ola ultra, que no quiere esos tribunales porque dice que esta violencia no existe. Eso es lo que se juega el día 29: si quieres un gobierno comprometido por la igualdad, vota al Partido Socialista y si no te importa que haya machistas y partidos que llevan en su lista a condenados por violencia contra la mujer, vota a la ultraderecha, al PP o a Vox".

Finalmente, el ministro de Presidencia se ha hecho eco de la entrevista que concedió Carles Puigdemont al periódico El Mundo, en la que el líder de Junts proclamaba que habían "ganado" a España.

"Nunca en la vida España ha estado tan cohesionada territorialmente ni en los 50 años de democracia hemos tenido a todos los partidos políticos de nuestro país haciendo política dentro de la constitución dentro de la ley y dentro de las instituciones. Y por tanto, desde esa perspectiva, la normalización en Cataluña es un éxito colectivo, de todos los catalanes y de todos los españoles, que forma parte de la hoja de servicios de nuestro Gobierno", ha asegurado el titular de Justicia.

"NUNCA HA HABIDO UN GOBIERNO QUE HAYA INVERTIDO TANTO EN CUENCA COMO EL DE PEDRO SÁNCHEZ"

El ministro ha visitado la exposición 'Millares rebelde', la gran muestra dedicada en la Fundación Antonio Pérez de Cuenca al artista tejedor, conocido por la utilización de las arpilleras en su obra.

Durante esta visita, ha asegurado que "desde que llegó el AVE a Cuenca nunca ha habido un gobierno que haya invertido tanto como el de Pedro Sánchez" y ha destacado medidas como las ayudas al funcionamiento para empresas y autónomos", que han supuesto ya 61 millones de euros.

También se ha acordado de los pensionistas de Cuenca, "donde la pensión media en Cuenca se ha elevado un 50% gracias a las actualizaciones que hacemos desde el gobierno conforme a lo que va subiendo la vida", así como otras inversiones que se han hecho en la Comisaría de Cuenca y en el Parador Nacional.

Respecto a la exposición de Millares, ha felicitado a la Diputación, entidad que dirige la Fundación Antonio Pérez, por esta muestra, la que cuenta con más obras de Manolo Millares, artista de origen canario pero que tiene gran parte de su legado en Cuenca, donde formó parte de la eclosión del arte abstracto español en la década de los sesenta.