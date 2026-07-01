Bolaños estima que la obra del nuevo edificio del Tribunal de Instancia de Illescas estará concluida en unos tres años

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, coloca la primera piedra de la nueva sede judicial de Illescas (Toledo) - MATEO LANZUELA/EUROPA PRESS

TOLEDO 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La obra del nuevo edificio del Tribunal de Instancia de Illescas, con una inversión de 21 millones de euros, estará concluida en torno a tres años, tal y como ha puesto de manifiesto este miércoles el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, en el acto de colocación de la primera piedra.

"Es cierto que estábamos hablando, según el pliego de condiciones, que el plazo de ejecución serían 46 meses, pero el equipo me está diciendo que se puede hacer con más rapidez, con más agilidad y, por tanto, vamos a poner toda la carne en el asador para que, en el en torno de tres años, tengamos un Tribunal de Instancia de Illescas, que sea un edificio, tanto desde el punto de vista arquitectónico como funcional, ejemplo de los tribunales de istancia en nuestro país", ha apuntado el ministro durante su intervención en el acto.

Ha aprovechado para presumir de la "transformación de la justicia" que está llevando el Gobierno de Pedro Sánchez, "la mayor en décadas con diferencia", al tiempo que ha puesto de manifiesto el "compromiso" de su Ministerio en la mejora y en la modernización de la justicia en Castilla-La Mancha.

De este modo, ha comentado que "en los próximos días" se van a crear 21 nuevas plazas de jueces y magistrados en Castilla Mancha, que "van a reforzar tanto tribunales de instancia como la Audiencia Provincial".

Ha recordado también que hace unos meses se inauguró el nuevo edificio del Instituto de Medicina Legal en Toledo. "Un edificio moderno, un edificio de vanguardia, un edificio que ha superado también viejas dificultades que tenía la antigua sede".

Y esto --ha abundado-- "no va a parar" porque "en los próximos meses vamos a inaugurar el Tribunal de Instancia de Torrijos".

"Durante años ha estado muy olvidado el apoyo a la justicia en Castilla-La Mancha", ha reconocido el ministro, quien ha dicho que "ahora la estamos priorizando con inversiones, con dinero, con plazos de ejecuciones razonables y exigentes para convertir la justicia en Castilla-La Mancha en lo que tiene que ser, que es una comunidad autónoma de vanguardia".

Volviendo a Illescas, Bolaños ha apuntado que desde que se implementó el Tribunal de Instancia en Illescas, se han dado resultados "espectaculares", ya que los procedimientos monitorios pendientes de resolución se han reducido en Illescas en el último año un 28%; y las demandas ejecutivas pendientes de incoación se han reducido en un 96% en un año.

"Estamos sin duda encarando los viejos problemas de la justicia de toda la vida con soluciones que pueden dar un horizonte de futuro y un horizonte de éxito. Antes los problemas de la justicia, la lentitud, la congestión se miraban como un fenómeno meteorológico, como algo ante lo cual no podías hacer nada más que esperar. Y sin embargo nosotros lo que hemos hecho ha sido abordarlo con políticas públicas y con leyes de eficiencia que son y que han sido grandes consensos de los operadores jurídicos", ha destacado el ministro.

Dicho esto, ha rememorado que el equipo ministerial que él dirijo ha tenido el honor de conseguir una mayoría parlamentaria para aprobar la ley de eficiencia, pero esto es un proyecto que viene de 2011. Para corroborar todo esto, ha querido dar el promedio de sentencias dictadas por un juez en el Tribunal de Instancia de Illescas en el último año: "Hemos pasado de 14 sentencias al mes a 19. Es decir, ha aumentado la eficiencia en un 35%".

"Esta es la justicia del futuro. Este es el horizonte que queremos con la mayor transformación de la justicia en décadas", ha concluido.