Un boleto de Guadalajara es premiado con 158.923 euros tras sumar 14 aciertos en la última jornada de La Quiniela

Administración número 13 y Punto de Venta Integral 38325 de Guadalajara. - LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO

GUADALAJARA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un boleto validado en la Administración número 13 y Punto de Venta Integral 38325 de Guadalajara ha resultado ser uno de los cuatro boletos acertantes de 14 resultados en la recién última jornada de La Quiniela, recibiendo un premio de 158.923,08 euros.

Según ha informado Loterías y Apuestas del Estado, al no existir boletos acertantes de Pleno al 15, el importe destinado a dicha categoría genera un bote que se pondrá en juego en una jornada a determinar por Loterías y Apuestas del Estado.

De 14 aciertos han aparecido cuatro boletos acertantes que, además del de Guadalajara, han sido validados en el Despacho Receptor no 35.600 de Gijón (Asturias), en el número 73.115 de Sevilla y en la Administración de Loterías no 6 de Motril.