Bolt asegura que las infracciones denunciadas en Toledo son responsabilidad de los operadores que colaboran con ellos

Archivo - Vehículo de Bolt. - Europa Press - Archivo

TOLEDO, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

La empresa Bolt ha asegurado que las informaciones publicadas recientemente sobre la compañia "no tienen nada que ver con la actividad de la plataforma en Toledo, sino con los operadores de VTC independientes que colaboran con Bolt".

De esta manera ha respondido la empresa a través de un comunicado después de que el sindicato CCOO asegurara que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha levantado acta de infracción grave y sancionado a Bolt en Toledo por obstrucción a la labor inspectora.

Desde Bolt indican que las sanciones "se basan en una interpretación jurídica ampliamente rechazada por la justicia: considerar que, ante la ausencia de una regulación específica sobre los servicios urbanos de VTC, estos no pueden ofrecerse a la ciudadanía".

Según la empresa, "este criterio ha sido cuestionado recientemente por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, que sentencia que cualquier prohibición sobre las VTC, directa o indirectamente, es contrario al derecho español y europeo, máxime cuando busca proteger un monopolio, como ha reconocido el propio gobierno autonómico".

Bolt también se ha quejado de "la persecución y presión a la que cientos de pymes y autónomos transportistas están siendo sometidos, a pesar de estar actuando conforme a la normativa vigente y la reciente jurisprudencia".

Así, recuerdan que, según trasladan la principal asociación de VTC, Movea, "muchas de las sanciones impuestas recientemente buscan impedir la renovación de las autorizaciones, incluso después de abonar las mismas".

"Bolt seguirá reclamando un marco regulatorio claro, proporcionado y que aporte seguridad jurídica a todos los operadores y, sobre todo, en beneficio de los usuarios", han alegado.

En cuanto a las condiciones laborales de los trabajadores en Toledo, Bolt afirma que es "una plataforma tecnológica que conecta a los usuarios con operadores de transporte independientes y debidamente autorizados, sin guardar ningún tipo de relación contractual con los conductores contratados por estas empresas, que además pueden trabajar con distintas plataformas al mismo tiempo".

"En la plataforma colaboran distintos perfiles profesionales, entre ellos operadores de flotas, conductores autónomos y taxistas. En el caso de los conductores contratados por empresas transportistas, son estos últimos quienes asumen la responsabilidad sobre la contratación, la gestión de sus empleados y el control de su actividad, y el cumplimiento de todas las obligaciones laborales y de la normativa aplicable. Estos conductores no son empleados de Bolt", aseveran.

La compañía insiste en que se toma "muy en serio" cualquier acusación relacionada con posibles incumplimientos y confía en que "los hechos se aclaren a través de los procedimientos correspondientes".

Bolt ha concluido exigiendo a todos los operadores y profesionales que utilizan su plataforma que "actúen conforme a la legislación vigente" y se reserva el derecho de adoptar medidas cuando se acredite un incumplimiento".