Bomberos de Cuenca rescatan a un trabajador que ha sufrido una caída mientras reparaba la muralla de la ciudad

Bomberos de Cuenca intervienen para rescatar a un trabajador tras una caída en el Arco de Bezudo. - AYUNTAMIENTO

CUENCA 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un trabajador de 60 años ha sufrido una caída en el Arco de Bezudo, donde realizaba tareas del proyecto de rehabilitación de esta parte de la muralla de Cuenca, según han confirmado fuentes municipales y del Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha.

El accidente ha tenido lugar a las 9.38 de este viernes en la calle Trabuco. El afectado ha caído desde unos dos metros y medio de altura y ha sido necesaria la intervención de los bomberos de Cuenca para rescatarlo.

Hasta el lugar del accidente también se han desplazado un médico de urgencias, una ambulancia y efectivos de la Policía Local y Nacional de Cuenca.