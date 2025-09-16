Bomberos de Cuenca sofocan un incendio en una nave de la asociación de personas con discapacidad Aspadec

CUENCA, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los bomberos del Ayuntamiento de Cuenca han intervenido este martes en un incendio en una nave de la asociación de personas con discapacidad Aspadec.

Según informa el Consistorio conquense, la intervención se ha producido en estas instalaciones situadas en El Terminillo en torno a las 17.30 horas y hasta el lugar se han desplazado dos dotaciones con un total de seis efectivos con un vehículo autobomba y un vehículo nodriza ligera.

El incendio ha afectado a una sala o taller de manualidades de unos 30 metros cuadrados de superficie. La rápida actuación del personal del centro ha evitado que el incendio se propagase a otras zonas próximas.