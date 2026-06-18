Bomberos intervienen en un aparatoso incendio en una empresa de recuperación de metales de Puertollano

Incendio en una empresa de recuperación de metales en Puertollano. - EUROPA PRESS

PUERTOLLANO (CIUDAD REAL), 18 (EUROPA PRESS)

Bomberos del Parque de Puertollano han intervenido en la tarde de este jueves en un incendio declarado en una empresa de recuperación de hierros y metales en la calle Apartadero de Calatrava, en la salida hacia la carretera de Córdoba de la ciudad industrial.

Fuentes del operativo sanitario y de seguridad desplegado han informado a Europa Press de que no se han registrado heridos, aunque un bombero ha tenido que ser atendido por inhalación de humo.

Las llamas, muy abundantes, han producido una enorme columna de humo visible desde todos los puntos de Puertollano.

Por el momento se desconocen las circunstancias y causas del suceso, que está investigando la Policía Nacional.

Al lugar del suceso se ha desplazado, además de los bomberos, efectivos de Policía Nacional, Policía Local y Protección Civil.