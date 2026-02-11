Bomberos y técnicos en prevención e intervención protagonizan una jornada para la protección del Patrimonio en Toledo

La vicealcaldesa de Toledo, Inés Cañizares, durante su intervención en la inauguración de las jornadas. - AYUNTAMIENTO

TOLEDO 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

Toledo ha acogido este miércoles una Jornada técnica para profesionales en Prevención e Intervención en Patrimonio Histórico y Artístico.

Organizada conjuntamente por los bomberos de Toledo y la Fundación Mapfre, que tiene el objetivo de educar sobre la complejidad de actuaciones en caso de emergencias para proteger los inmuebles de una ciudad Patrimonio de la Humanidad.

El evento, que ha consistido en seis ponencias dirigidas por profesionales con experiencia en la prevención e intervención, ha contado con las charlas de, entre otros, Alberto Félix Galán Jefe de Grupo del Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de Toledo, así como de Oliver Gutiérrez, técnico del Archivo Municipal de la Ciudad de Toledo.

La vicealcaldesa de Toledo y concejal de Seguridad Ciudadana, Inés Cañizares ha inaugurado este evento, junto a Gerardo Maldonado, director territorial de la Mapfre y Gabriel Muñoz, director gerente en la Asociación Profesional de Técnicos de bomberos (APTB).

La vicealcaldesa ha destacado que es la primera vez que se desarrolla una jornada de estas características "y además se realiza, con distintas ponencias, en una ciudad viva como Toledo, que aglutina un legado histórico y artístico patrimonial muy importante y que tenemos la responsabilidad de conservar para las generaciones futuras".

En este sentido, ha hecho hincapié en que "Toledo es una ciudad complicada, con accesos complicados y con un patrimonio excelso, riquísimo, por lo que es muy importante no sólo abordar las intervenciones cuando sucedan los siniestros, si no llevar a cabo el diagnóstico de cuáles son los riesgos y, sobre todo, prevenir que estas cuestiones no sucedan".

Cañizares, por su parte, ha resaltado el "enorme" desafío que supone proteger espacios como "museos, conventos o iglesias", añadiendo que en una ciudad Patrimonio de la Humanida se requiere ir "un paso por delante". "No nos sirve solo apagar un fuego, tambien debemos saber cómo proteger una talla del siglo XVI", ha asegurado la edil.

Muñoz ha destacado la importancia de este tipo de actividades que se realizan desde APTB, a través de diferentes ciudades y ha subrayado que "el problema" de los incendios no recae únicamente en la pérdida patrimonial, sino en el "valor simbólico" que poseen las piezas y los inmuebles que se conservan en la ciudad.

De su lado, Maldonado ha puesto en valor el papel de la Fundación Mapfre durante sus 50 años de trayectoria y su aportación a este tipo de actividades, señalando que para proteger una ciudad "única como Toledo", se debe contar con "profesionales altamente cualificados y autoridades bien formados y sensibilizados".