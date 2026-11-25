El incendio se ha desatado en las instalaciones industriales en la calle del Barril de Valdepeñas. - EUROPA PRESS

CIUDAD REAL 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de bomberos del parque de Valdepeñas han extinguido este miércoles un incendio en una empresa de fabricación de tapones de corcho.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias del 112 de Castilla-La Mancha a Europa Press, el fuego se ha iniciado sobre las 14.28 horas en una máquina aspiradora de polvo provocada por una chispa en una lijadora de tapones de corcho, en las instalaciones de la empresa situada en la calle del Barril.

Sobre las 18.00 horas, los bomberos han informado de la extinción total del incendio. Dado que la maquinaria se encontraba en el exterior, no se han producido afectados ni ha habido evacuación.

Junto a los bomberos, han asistido al aviso agentes de la Policía Nacional, Policía Local, así como una ambulancia de soporte vital básico de forma preventiva.